Siverek'te Vefa Programı ile Yaşlılara ve Engellilere Umut Olunuyor

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Siverek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yürütülen "Vefa Programı", yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde 2022 yılında başlatılan proje kapsamında Siverek'te 435 hanede yaşayan 654 vatandaşa hizmet veriliyor. 42 personel ve 5 araçla oluşturulan ekipler, kayıtlı haneleri düzenli olarak ziyaret ederek ihtiyaçları yerinde tespit ediyor.

Ekipler, ev temizliği, kişisel bakım, tıraş, gıda desteği, pazar alışverişi gibi yaşlı ve kimsesiz vatandaşların yapmakta zorlandığı tüm işlerde destek sağlıyor. Zamanla hizmet verdikleri vatandaşlarla güçlü bir gönül bağı kuran ekipler, çalışmaların ardından ailelerle sohbet ediyor, birlikte yemek yiyor, şarkılar ve türküler söylüyor.

Program hakkında bilgi veren Siverek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Enver Akçiçek, "Vefa Projesi bizim en önemli ve en değerli projelerimizden biri. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleri ve himayelerinde 2022 yılında başlatılan bu proje, şu anda dördüncü yılına girmiş durumda. Gerçekten toplumun en hassas kesimlerine yönelik hizmetlerin verildiği, çok kıymetli bir çalışma yürütüyoruz. Siverek'te 42 personelle yürüttüğümüz proje kapsamında, yaşlı ve engelli vatandaşlarımıza hem manevi hem de fiziki destek sağlıyoruz. Ev temizliği, kişisel bakım, yemek yapımı, kuaförlük hizmetleri, pazar alışverişi, banka işlemleri gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Onlarla bir gönül bağı kurduk, adeta ailelerinden biri olduk. Bu proje mutlaka devam etmeli, çünkü toplumun önemli bir ihtiyacına doğrudan cevap veriyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyorum" dedi.

Vefa programından faydalanan 87 yaşındaki İsmail Yılmaz ise, "İki haftada bir gelip temizliğimizi yapıyorlar, tıraşımı yapıyorlar. Ne ihtiyacım varsa ilgileniyorlar. Allah razı olsun, her şeyi mükemmel yapıyorlar. Bana evladım gibi davranıyorlar, 'biz senin evladınız, neye ihtiyacın varsa çekinmeden söyle' diyorlar. Ben de söylüyorum, hemen yerine getiriyorlar. Yağmurda camlarım kirleniyor, gelip siliyorlar, evi baştan aşağı temizliyorlar. Bazen çok özlüyorum onları, ilaç ihtiyacım olduğunda da arıyorum, alıp getiriyorlar" ifadelerini kullandı.

Evde yalnız yaşayan Ayten İlmi de programdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok memnunum. Gelip evimi, mutfağımı, perdelerimi temizliyorlar, kömürlerimi poşetliyorlar, her işimi yapıyorlar. Onlara çocuklarım gibi bakıyorum, benim için çok değerliler. Onlar gelmeden önce komşulardan yardım isterdim ama şimdi buna gerek kalmadı. Allah onlardan razı olsun" dedi.

Ekiplerden sorumlu Orhan Gürler, "Yaşlılarımıza gidiyoruz, kişisel bakımlarını yapıyoruz; tırnak kesimi, saç kesimi gibi ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ayrıca pazar, hastane ve eczane ihtiyaçlarını da gideriyoruz. Onlar bize kendi çocukları gibi davranıyor, biz de onlara aynı sevgiyle yaklaşıyoruz. Siverek Kaymakamımızın sağladığı imkanlarla yaşlılarımıza ulaşmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vefa ekibinde görevli Derya Abdan ise, "Kaymakamlığımızın sağladığı imkanlarla ihtiyaç sahibi hanelerimizi ziyaret ediyoruz. Ev temizliği, bulaşık, cam silme, ütü, yemek yapımı gibi işlerde destek oluyoruz. Teyzelerimize anne babamız gibi yaklaşıyoruz, onlar da bizleri kendi kızları gibi görüyor. Artık aramızda güçlü bir bağ oluştu, adeta bir aile olduk. Sağlık veya eczane ihtiyaçları olduğunda da onlara yardımcı oluyoruz, gerekirse pazardan ihtiyaçlarını karşılıyoruz" diye konuştu.

Programın, Siverek genelinde yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşların hayatını kolaylaştırmaya yönelik örnek bir sosyal dayanışma modeli olarak sürmeye devam edeceği bildirildi. - ŞANLIURFA