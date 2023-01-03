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Siverek'te vatandaşlara sıcak çorba ikramı

Yerel Haberler

Siverek'te vatandaşlara sıcak çorba ikramı

Siverek Belediyesi, sabahın erken saatlerinde kentin iki noktasında sıcak çorba ikramı yaparak vatandaşların içini ısıtıyor.

Siverek Belediyesi, sabahın erken saatlerinde kentin iki noktasında sıcak çorba ikramı yaparak vatandaşların içini ısıtıyor.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın vatandaşlara sıcak çorba ikram edilmesi talimatı üzerine ekipler harekete geçti. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü kış günlerinde, sabahın erken saatlerinde işe çalışanlar, öğrenciler, esnaflar ve vatandaşlara sıcak çorba ikramında bulunuyor. Cumhuriyet Caddesi'ndeki Ağaçhan Parkı ve Hürriyet Caddesi'nde saat 06.30'da başlayan çorba ikramı vatandaşların takdirini topladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürü Mahmut Bahçıvan, çorba ikramına başladıklarını söyledi.

Bahçıvan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Belediye Başkanımız Ayşe Çakmak'ın talimatlarıyla geçen yıl yaptığımız gibi bu yılda çorba dağıtımına başladık. Bugün itibarıyla sabahları kahvaltı yapamayıp erkenden okula giden işçilerimiz olsun, öğrencilerimiz olsun veya diğer meslek gruplarımız için ya da ihtiyaç sahip olup da kahvaltı yapamayan insanlar için Başkanımızın böyle bir talimatı vardı. Biz de bunu hayata geçirdik ki yolda gelirken öğrencilerimiz çorbaları ellerinde okula gidiyorlardı veyahut başka bir meslek grubunu gördüm. Sırada çorbalarını bekliyorlardı, bu hoşumuza gitti. Sosyal devlet ilkesinin bir gereğiydi bu ve bu nedenden dolayı başkan hanıma teşekkür ediyoruz. Böyle güzel çalışmaları peyderpey devam edeceğiz."

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a teşekkür eden Vahit Kayışkıran, "Gerek öğrenciler olsun gerek sabah erken saatlerde işe giden bizler faydalanıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet Caddesi Siverek Belediyesi Ayşe Çakmak Hürriyet Yerel Haberler

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