Siverek'te Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Siverek'te Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Siverek'te Park Halindeki Otomobil Alev Aldı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek aracı tamamen sararken, patlamalar da meydana geldi. Yangına itfaiye müdahale etti, can kaybı yaşanmadı.

Siverek'te park halindeki otomobil alev aldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın aracı tamamen sararken, zaman zaman patlamalar meydana geldi.

Olay, Siverek'in Haliliye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, park halinde bulunan bir otomobilde aniden yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm aracı sararken, çevrede paniğe yol açan patlamalar yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - Yerel
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