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Siverek'te özel öğrencilere etkenlik düzenlendi

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Siverek'te özel öğrencilere etkenlik düzenlendi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eğitim gören engelli öğrencilere, gençlik merkezi gönüllüleri tarafından etkinlik düzenlendi.

Siverek'te özel öğrencilere etkenlik düzenlendi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde eğitim gören engelli öğrencilere, gençlik merkezi gönüllüleri tarafından etkinlik düzenlendi.

Siverek Şehit Cuma İbiş Ortaokulu'nda eğitim gören engelli öğrencilere, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle, Siverek Cenap Gülpınar Gençlik Merkezi gönüllülerince etkinlik düzenlendi.

Etkinlik çerçevesinde öğrencilere istekleri doğrultusunda yüz boyamaları yapılırken, çeşitli oyunlarla da öğrenciler eğlendirildi.

Yaklaşık bir saat sürene etkinlik sonunda pata kesilerek öğrencilere dağıtıldı.

Yapılan etkinlik hakkında açıklamada bulunan Eyüp Cenap Gençlik Merkezi Gençlik Lideri Davut Kaya, "Bizler Gençlik Merkezi bünyesinde özel gün ve çeşitli zamanlarda çeşitli okullara ziyarette bulunuyor ve buralarda çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Özelikle genlerimizin ve çocuklarımızın kalplerine dokunmaya çalışıyoruz, bu münasebetli dünya engelliler haftası çerçevesinde bugün de bu okulumuzda bir etkinlik düzenledik. Gençlerimizin gönüllerine dokunduk, çeşitli etkinlikler ve oyunlar oynadık, hem oynadık ve hem de oynattık. Çocuklar çok eğlendi ve mutlu olduklarını gördük. Okul yönetimi ve gönüllü arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Şehit Cuma İbiş Ortaokulu Müdürü İbrahim Karakaş'ta okul idaresi ve öğrencileri adına gençlik merkezi gönüllülerine teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Şanlıurfa Gençlik Siverek Engelliler Yerel Haberler

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