Altay fırtınası İstanbul'u vurdu! Beklenen kar yağışı başladı

Altay fırtınası İstanbul'u vurdu! Uçuşlar tek tek iptal ediliyor
İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç

İmamoğlu mu Yavaş mı? 26 ilde anket yapıldı, işte çıkan sonuç
AK Parti büyük kongre için 3 partiye davetiye göndermedi

Erdoğan'dan 3 partiye veto! Kongre için davetiye gönderilmedi
Yenidoğan Çetesi davasının 3. duruşmasının 2. gününde mahkeme salonu karıştı

Duruşma daha başlamadan avukatlar ve jandarma arasında gerginlik çıktı

Siverek'te öğrenciler Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım edecek

Siverek'te öğrenciler Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım edecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iyilik gönüllüleri ve öğrenciler, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere yardım kolileri hazırlayacak.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iyilik gönüllüleri ve öğrenciler, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere yardım kolileri hazırlayacak.

Siverek Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi ile Siverek İyilik Sensin Derneği arasında yapılan protokol kapsamında, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ulaştırılması amacıyla "İyilik İyidir" kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde, daha önce İyilik Sensin Derneği tarafından belirlenen 500 aileye yardım kolileri dağıtılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi'nin girişine okul ve dernek logolarının yer aldığı "İyilik İyidir" pankartı asılırken, öğrencileri iyiliğe teşvik etmek amacıyla okul içerisinde de bilgilendirici afişler yerleştirildi.

"Okullar yalnızca ders öğretilen yerler değildir"

Yapılan çalışmayla ilgili açıklamada bulunan okul müdürü Şeyhmus Yeniköy, Ramazan ayına sayılı günler kala anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını belirterek, "Yaklaşık 10 gün sonra mübarek Ramazan ayına girmiş olacağız. İyilik Sensin Derneği, öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımızla birlikte faydalı bir iş yapmayı düşündük. Günümüzde özellikle sosyal medya platformlarında çocuklarımızın ahlaki ve kültürel değerlerini aşındıran pek çok unsurla karşılaşıyoruz. Biz de öğrencilerimize, toplumumuzun temel değerlerinden olan paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma bilincini aşılamak amacıyla böyle bir kampanya başlattık. Öğrencilerimizle birlikte yardım toplayacak, gelen yardımları paketleyip yine öğrencilerimizle birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Okullar yalnızca ders öğretilen yerler değildir; aynı zamanda kişisel gelişim ve değerler eğitimi verilen kurumlardır. Bu kampanya ile çocuklarımıza, yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı sunmayı amaçlıyoruz. İnşallah hedefimiz olan 500 aileye ulaşarak başarılı olacağız" dedi.

"Birlikte güzeliz"

Siverek İyilik Sensin Derneği Başkanı Mevlüt Bayraktar da kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İyilik, paylaşıldıkça büyüyen ve toplumu bir arada tutan en önemli değerlerden biridir. Ramazan ayının bereketini ve kardeşlik ruhunu yaşatmak adına Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi ile birlikte böylesine anlamlı bir projeye imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bu çalışmaya gönülden destek vermesi, geleceğe dair umutlarımızı yeşertiyor. Unutmamalıyız ki iyilik, yalnızca ihtiyaç sahiplerine ulaşan yardımlardan ibaret değildir; aynı zamanda vicdanları harekete geçiren, merhameti çoğaltan bir eylemdir. Bu vesileyle emeği geçen tüm öğrencilere, öğretmenlerimize ve bağışlarıyla destek olan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Birlikte güzeliz ve iyilik her zaman kazanacaktır."

Öğrenciler kampanyadan memnun

Kampanyaya destek veren öğrencilerden Şehmuş Ağırtaş, projeye dahil olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Böyle bir çalışmanın içinde yer almanın gururunu yaşıyoruz. Kampanyanın adı zaten her şeyi anlatıyor: 'İyilik İyidir.' Biz bire bir aileleri ziyaret edip gıda paketlerini ulaştıracağız. Çok güzel ve anlamlı bir kampanya" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Milli maç şifresiz kanalda
img

Arda'nın yeni hocası belli gibi! Bu isme çok şaşıracaksınız
img

Hülya Avşar, herkesin dilindeki şarkıyı böyle söyleyemedi
16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü: Elinde uygunsuz görüntülerim vardı

16 yaşındaki Merve, 23 yaşındaki erkek arkadaşını öldürdü
Galatasaray'a yıldız futbolcusundan derbi öncesi kötü haber

Yıldız futbolcunun derbiye yetişme şansı kalmadı
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi: Apar topar İzmir'e uçtu

Petek Dinçöz, acı haberi ağlayarak verdi
Hadise'nin konserinde korku dolu anlar! Hayranı sahneye atladı

Hadise'nin konserinde korku dolu anlar
Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Vatandaşı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.