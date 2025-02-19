Siverek'te öğrenciler Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım edecek

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iyilik gönüllüleri ve öğrenciler, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere yardım kolileri hazırlayacak.

Siverek Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi ile Siverek İyilik Sensin Derneği arasında yapılan protokol kapsamında, Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı ulaştırılması amacıyla "İyilik İyidir" kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde, daha önce İyilik Sensin Derneği tarafından belirlenen 500 aileye yardım kolileri dağıtılması hedefleniyor.

Bu kapsamda, Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi'nin girişine okul ve dernek logolarının yer aldığı "İyilik İyidir" pankartı asılırken, öğrencileri iyiliğe teşvik etmek amacıyla okul içerisinde de bilgilendirici afişler yerleştirildi.

"Okullar yalnızca ders öğretilen yerler değildir"

Yapılan çalışmayla ilgili açıklamada bulunan okul müdürü Şeyhmus Yeniköy, Ramazan ayına sayılı günler kala anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attıklarını belirterek, "Yaklaşık 10 gün sonra mübarek Ramazan ayına girmiş olacağız. İyilik Sensin Derneği, öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımızla birlikte faydalı bir iş yapmayı düşündük. Günümüzde özellikle sosyal medya platformlarında çocuklarımızın ahlaki ve kültürel değerlerini aşındıran pek çok unsurla karşılaşıyoruz. Biz de öğrencilerimize, toplumumuzun temel değerlerinden olan paylaşma, dayanışma ve yardımlaşma bilincini aşılamak amacıyla böyle bir kampanya başlattık. Öğrencilerimizle birlikte yardım toplayacak, gelen yardımları paketleyip yine öğrencilerimizle birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Okullar yalnızca ders öğretilen yerler değildir; aynı zamanda kişisel gelişim ve değerler eğitimi verilen kurumlardır. Bu kampanya ile çocuklarımıza, yaparak ve yaşayarak öğrenme fırsatı sunmayı amaçlıyoruz. İnşallah hedefimiz olan 500 aileye ulaşarak başarılı olacağız" dedi.

"Birlikte güzeliz"

Siverek İyilik Sensin Derneği Başkanı Mevlüt Bayraktar da kampanyaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İyilik, paylaşıldıkça büyüyen ve toplumu bir arada tutan en önemli değerlerden biridir. Ramazan ayının bereketini ve kardeşlik ruhunu yaşatmak adına Şehit Ali Öztürk Anadolu Lisesi ile birlikte böylesine anlamlı bir projeye imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin bu çalışmaya gönülden destek vermesi, geleceğe dair umutlarımızı yeşertiyor. Unutmamalıyız ki iyilik, yalnızca ihtiyaç sahiplerine ulaşan yardımlardan ibaret değildir; aynı zamanda vicdanları harekete geçiren, merhameti çoğaltan bir eylemdir. Bu vesileyle emeği geçen tüm öğrencilere, öğretmenlerimize ve bağışlarıyla destek olan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Birlikte güzeliz ve iyilik her zaman kazanacaktır."

Öğrenciler kampanyadan memnun

Kampanyaya destek veren öğrencilerden Şehmuş Ağırtaş, projeye dahil olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Böyle bir çalışmanın içinde yer almanın gururunu yaşıyoruz. Kampanyanın adı zaten her şeyi anlatıyor: 'İyilik İyidir.' Biz bire bir aileleri ziyaret edip gıda paketlerini ulaştıracağız. Çok güzel ve anlamlı bir kampanya" diye konuştu. - ŞANLIURFA