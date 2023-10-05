Siverek'te jandarmadan asayiş ve yol denetimi uygulaması

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yol kontrolleri uygulaması yaptı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatandaşların şikayetleri üzerinde kent genelinde jandarma ve emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler yol kontrolleri ile denetimlerini artırdı.

Siverek-Viranşehir karayolunda bulunan uygulama noktasında jandarma ekipleri kimlik ve araç kontrolleri yaptı. Kontrollerde sürücüler trafik kurallarına uymaları konusunda bilgilendirildi.

İlçe Kaymakamı Musa Aydemir, denetim gerçekleştiren askerleri ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Denetime de katılan Kaymakam Aydemir, sürücülerle de sohbet ederek, trafik kurallarına uymanın önemini anlattı. Kaymakam Aydemir, "Vatandaşlardan gelen tüm şikayet ve talepleri değerlendirdiklerini, huzur ve güven ortamının devamı için çalışmalara devam edeceklerini" dedi.