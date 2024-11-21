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Siverek'te Gönüllüler Yatalak Hastaya Hasta Yatağı Temin Etti

Siverek'te Gönüllüler Yatalak Hastaya Hasta Yatağı Temin Etti
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, depremzedelere yardım amacıyla kurulan Siverek İyilik Sensin Derneği, maddi imkansızlıklar nedeniyle hasta yatağı alamayan yatalak bir hastaya hastane tipi yatak sağladı. Dernek başkanı, destek veren hayırseverlere teşekkür ederek iyiliğin paylaşarak çoğaldığını vurguladı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir grup gönüllü tarafından yatağa bağımlı bir vatandaşa hasta yatağı temin edildi.

Siverek ilçesinde asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli deprem döneminde, depremzedelere yardım yapmak amacıyla bir araya gelen ve daha sonrasında da yardım çalışmalarına devam eden Siverek İyilik Sensin Derneği, yatağa bağımlı olan ve maddi imkansızlık nedeniyle hasta yatağı alamayan yatalak hastaya, hastane tipi yatak temin etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Dernek Başkanı Mevlüt Bayraktar, destek veren herkese teşekkür ederek, "Bu anlamlı iyilikte yanımızda olan, destekleriyle gönlümüze dokunan herkese yürekten teşekkür ederiz. İyilik paylaştıkça çoğalır, birlikte daha nice gönüllere umut olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Dernek, hayırseverlerin katkılarıyla gerçekleştirdiği yardımlarla Siverek'te ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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