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Siverek'te Arızalanan Araç Jandarma Tarafından Kurtarıldı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arızalanan hafif ticari araç, jandarma ekipleri tarafından güvenli bir alana çekildi. Sürücü, yardım eden ekiplerine teşekkür etti.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde arızalanarak yolda kalan hafif ticari araç, jandarma ekiplerinin yardımıyla güvenli bir alana çekildi.

Siverek-Şanlıurfa karayolunda seyir halindeyken arızalanan hafif ticari araç yol ortasında kalınca sürücü çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Durumu fark eden jandarma ekipleri, aracı yakındaki akaryakıt istasyonuna kadar iterek, güvenli bir alana çekilmesini sağladı. Sürücü, zor durumda kaldığı anda kendisine yardım eden jandarma ekiplerine teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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