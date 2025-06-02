Sivaslı Usta, 60 Bin TL'lik Özel Bıçak Üretti

Sivaslı Usta, 60 Bin TL'lik Özel Bıçak Üretti
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Sivaslı bıçak ustası Emre Göçeri, dişi manda boynuzundan ve 24 ayar altın kaplamayla ürettiği benzersiz bıçağıyla dikkat çekiyor. Koleksiyon değerine sahip bıçağın fiyatı 60 bin TL. Üretimi sırasında mekanik parça kullanılmayan bıçak, sanat eseri niteliği taşıyor.

Sivaslı bıçak ustası, Türkiye'de eşi benzeri olmayan özel bir bıçak üretti. Dişi manda boynuzundan yapılan, 24 ayar altın kaplamalı ve gravür işlemeli koleksiyonluk bıçağın fiyatı 60 bin TL olarak belirledi.

Sivas'ta bıçak ustası Emre Göçeri, Türkiye'de daha önce üretilmemiş bir bıçak tasarlayarak dikkat çekti. Dişi manda boynuzundan yapılan ve 24 ayar altın kaplama ile süslenen özel üretim bıçak, koleksiyonculara hitap ediyor. Yapımında hiçbir kalıp ya da mekanik parça kullanılmadan tek parça manda boynuzundan 30 santimetrelik bir bıçak üreten Göçeri, aynı zamanda gravür işlemler ile birlikte bıçağı sadece kesici bir alet değil, adeta bir sanat eserine dönüştürdü. Görenlerin hayran kaldığı bıçağa 60 bin TL fiyat biçen Göçeri, yurt dışından bile talepler geldiğini belirtti.

"Çok özel bir bıçak"

Daha önceden yapılmamış bir bıçak ürettiklerini söyleyen Emre Göçeri, "Türkiye'de daha önceden yapılmamış olan manda boynuzundan bir bıçak yaptık. Üzerinde gravür işlemeli ve 24 ayar altın kaplamalı bir ürün yaptık. Bu bıçağın en önemli yanı manda boynuzunun arasında hiçbir kalıp ve mekanizma sistemi koymadan 30 santimetrelik bir ürün çıkarttık. Manda boynuzu, koç boynuzundan kat kat sağlam bir boynuzdur. Bu da bize bir mirastır çünkü ülkemizde manda sayısı çok az sayıdadır. Bu ürün sadece dişi mandalardan çıkmaktadır. Biz bu ürünleri daha farklı gravürlerde yapmayı düşünüyoruz. İnşallah daha güzel şeyler yapacağız. Bu bıçak günlük yaşantıda kullanılacak bir bıçak değildir. Koleksiyoncu insanların aldığı bir bıçaktır. Şu anda 60 bin TL'den bıçağımızı satışa sunuyoruz. Manda azlığından dolayı da fiyatların artacağını düşünüyorum. Diğer bıçaklarda seri üretim yapıyoruz ama bu bıçakta bu mümkün olmuyor. Bu bıçağı ürettiğimiz bölümümüz bile ayrı bir alandadır. Bu bıçağa yurt dışından bile talepler geliyor ve kişiye özel isimler yazıyoruz" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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