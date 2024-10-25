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Sivaslı Turizmci, Atatürk ve Silah Arkadaşları İçin Mevlit Programı Düzenleyecek

Sivaslı Turizmci, Atatürk ve Silah Arkadaşları İçin Mevlit Programı Düzenleyecek
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Sivaslı turizmci Gültekin Çetin, 29 Ekim 2024'te Cumhuriyet'in 101. yılı vesilesiyle Atatürk ve silah arkadaşlarını anmak için mevlit programı düzenleyecek. İkinci kez gerçekleştirilecek organizasyon, Kale Camii'nde yapılacak.

Sivaslı turizmci iş adamı Gültekin Çetin, bu yıl ikinci kez düzenleyeceği mevlit programı ile Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını anacak.

Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde turizm alanında önde gelen isimlerden olan Çetin, yıllardır içinde bir özlem olarak taşıdığı bu fikri ikinci kez gerçekleştirmek için harekete geçti. Hazırlıklarını tamamlayan Çetin, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı vesilesiyle 29 Ekim 2024 Salı günü, tarihi kent meydanındaki Kale Camii'nde öğle namazının ardından Atatürk ve silah arkadaşları için Mevlid-i Şerif okutacak.

Bu anlamlı organizasyonu şahsen ikinci kez düzenlemekten büyük onur ve heyecan duyduğunu ifade eden Çetin, önümüzdeki yıllarda da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ruhları için benzer programlar düzenlemeye devam edeceğini söyledi. Gültekin Çetin, tüm Sivas halkını 29 Ekim 2024 Salı günü tarihi kent meydanında buluna Kale Camii'nde yapılacak mevlit programına katılmaya davet etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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