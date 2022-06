Sivaslı Kahveci: "Bir Dönem Halka Çay Atanlar Bugün Çaya Zam Yapmak Zorunda Kalıyor" - Haberler

Sivas'ta kahvehane işleten Sırrı Cihangiroğlu, "Bir dönem ÇAYKUR'dan çayları alıp halka çay atanlar, bugün çaya zam yapmak zorunda kalıyor. O çaylar kimden çıktı? Kim verdi, kimler için verildi? Bugün bunu halka yansıtıyorlar. Ülkenin gündemi zam" dedi.

Sivas'ta kıraathane işleten Sırrı Cihangiroğlu, çay ve şekere yapılan zam nedeniyle fiyatlarını artırmak zorunda kaldıklarını, bu yüzden müşterilerini kaybettiklerini söyledi. Cihangiroğlu, şöyle konuştu:

"Ülkenin genel sıkıntısı zamlar. Biz burayı açtığımızda; 6-7 ay önce 21 liraya aldığımız şeker şu an 60 lira olmuş. Çayı alıyorduk 18 liraya, şimdi olmuş 50 lira. Aldığımız malzemeler; en az 10 kat, 20 kat, 50 kat artmış durumda. İki gün önce ben bardağını 2 buçuk TL'ye yaptım. Şu anda buranın giderini karşılayacak durumda değiliz. 3 bin (3 lira), 4 bin lira (4 lira) yapan yerler ver. Yaptığın zaman da müşterin düşüyor. O zaman da burayı çeviremiyorsun. Ülkenin sıkıntısını, biz daha fazla yaşıyoruz. Kazanamıyoruz. Hayat pahalılığından, zamlardan dolayı kazanamıyoruz.

Bir dönem ÇAYKUR'dan çayları alıp halka çay atanlar bugün çaya zam yapmak zorunda kalıyor. O çaylar kimden çıktı? Kim verdi, kimler için verildi? Halka dağıtılan çaylar bedava mı dağıtıldı?

Ülkenin gündemi zam. Zaten hayat pahalılığı var. Bunun için biz de her esnaf gibi sıkıntılar yaşıyoruz. Artık bu ülkede bir an önce seçimin gelmesi lazım. Dolar almış başını gitmiş, bir litre benzin 25 lira olmuş. Girdilerimiz kat kat artmış. Artık önümüzü göremiyoruz. Bir an önce halkın nefes alması için seçim tarihi belirlenmesi lazım. İktidar yeniden de seçilebilir, devam da edebilir ama bir güven tazelemesi lazım."

"YOLSUZLUK YAPILDIĞINI BÜTÜN HALK BİLİYOR"

Kahvehaneye gelen müşterilerden Yaşasın Çiçek ise şunları söyledi:

"Zam yapılmayan ne v ar ki? Biz bunu köylü olarak 2011'de de söyledik. Kamuda israflar, harcamalar durdurulmazsa millet bunun bedelini öder dedik ve ödüyor da. Zamlar geçen yıllarda oranla bu yıl yüzde 150 oran da arttı. Seçim tabi ki çözüm olabilir. Uşak'taki kağıt fabrikasını satıp bir top A-4 kağıdını 100 TL'ye çıkarırken, Turhal'da ki şeker fabrikasını satıp bir torba şekeri bin TL'ye çıktı. Gelecek iktidarın düzeltebileceğini mi zannediyorsunuz? beter olsun diye bilinçli olarak yapılan bir oyun olduğunu düşünüyorum ben. Ne kadar haksızlık, yolsuzluk yapıldığını bütün kamuoyu, halk biliyor. Alternatif olarak yeni gelecek iktidar muhalefet özellikle parlamenter sistemi çok önemsiyorum. Bir an önce seçim olursa 30 senelere 50 senelere varmaz."

"SABAH KALKIYORUZ ZAM, AKŞAM YATIYORUZ ZAM"

Bir başka müşteri ise şu ifadeleri kullandı:

"Eskiden dört kişi oyun oynarsa altı kişi de seyirci vardı ve sınırsız çay içiyorduk. Bana göre mekancı şimdi zarar ediyor. Bir oyun bitene kadar 8 bardak çay geliyor 20 TL. Şeker fabrikaları satılırsa, kilosu 2,5 TL' ye aldığımız şeker şimdi 25 TL olmuş. Yani yüzde 200, yüzde 500 üzerinde bir zam ki sadece şeker değil her şeyde olan bir zam. Sabah kalkıyoruz zam,akşam yatıyoruz zam. Onca şeyler özelleştirildi, kurumlar satıldı hangi birini söyleyeyim, söylemekle bitmeyecek. Türk Telekom'u mu söyleyeyim, şeker fabrikalarını mı söyleyeyim, TEKEL'i mi söyleyeyim. Ben karayollarında emekliyim. İstanbul'da iki tane bölge müdürlüğümüz vardı, çok kıymetli arazilerimizin her ikisi de satıldı. Onca insan işinden oldu ve gerekli hizmette verilmiyor. Buna benzer saymakla bitmeyecek yanlışlar var. Bir an önce seçim diyoruz, olaysız, demokratik bir seçim diyoruz."

ANKA / Yerel