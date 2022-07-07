Sivaslı bıçak ustası uyardı: "Bıçakları bulaşık makinesinde yıkamayın"

Sivas'ın 'Şirin Baba' olarak bilinen bıçak ustası Erdoğan Güzel, klasik yöntem olarak bilinen bıçağı birbirine sürterek bileme yapılmasının kansere yol açtığını iddia etti

SİVAS Sivas'ın 'Şirin Baba' olarak bilinen bıçak ustası Erdoğan Güzel, klasik yöntem olarak bilinen bıçağı birbirine sürterek bileme yapılmasının kansere yol açtığını iddia etti.

Türkiye'yi birçok kez çeşitli platformlarda temsil eden ve ürettiği mini bıçaklarla Guinness rekorlar kitabına aday olan ünlü bıçak Erdoğan Güzel, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşları doğru bıçak bileme konusunda uyardı. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte kimi vatandaşlar bıçaklarını biletmek için bıçak ustalarının yolunu tutarken kimileri ise kendi yöntemlerini uyguluyor. Bıçak Ustası Güzel, birbirine sürtülen bıçaklardan ortaya çıkan talaşların yemeklerle tüketilince kansere sebep olduğunu söyledi.

"Çelik malzeme ısınmamalı"

Güzel, bıçakta kullanılan çeliğin ısındıkça özelliklerini kaybettiğini söyleyerek, "Dünya'nın en kaliteli çeliği olsa bu taşa değdiği zaman çelik vasfını kaybeder. Bu taş yapılan bıçağın kaba işini yapar. Seramik kumlu zirkonyum zımpara ise suyun içinde döner, dünya bunu kullanıyor. Çelik malzeme ısınmayacak, eğer ısınırsa çeliklik özelliğini kaybeder. Klasik bir yöntem olan bıçağı birbirine sürterek bileme yapıyorsa kansere davetiye çıkartıyor. Bıçakları birbirimize sürttüğümüzde sert çelik yumuşak çeliği kazıyor, ortaya çıkan talaşı yemeklerde tüketince kansere sebep oluyor. Kimse bıçağın talaşından bilmiyor, kansere davetiye çıkıyor" şeklinde konuştu.

"Bıçakları bulaşık makinesinde yıkamayın"

Güzel bulaşık makinesinde yıkanan bıçakların saplarının bakteri yuvasına dönüştüğünü ifade ederek, " Bana düşen görev bıçağı yapmak, size düşen görevde mutfakta kullandığınız bıçakları Girit taşıyla bileme yapmak. Bu taşta da bilenme yapmayı bilmek gerekiyor. Bu taşta bileme yaptıktan sonra üzerinde oluşan statik enerjiyi atmak ve enerjinin talaşı bırakması için eksi bir kemer ya da deriye sürtmek gerekiyor. Bıçakları bulaşık makinasında yıkamayın. Bıçakta bulunan çeliğe bir zararı yok ama deterjan sapta bulunan verniği götürüyor. Sapın üzerindeki vernik gidince bakteri yuvasına dönüşüyor. Bulaşık makinesinde yıkanan bıçakların sağlığınıza olağan üstü zararı var. Özellikle kurban bayramında sokaklarda taşı koyup bileme yapmaya çalışıyorlar. Lütfen bıçaklarınızı işi bilene götürün" dedi.