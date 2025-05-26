Sivas Uluslararası Film Festivali Renkli Bir Kortejle Başladı

Sivas Uluslararası Film Festivali Renkli Bir Kortejle Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali, kortej yürüyüşü ile açıldı. 26-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, birçok sinemaseveri Sivas'ta buluşturdu.

Sivas Uluslararası Film Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı

SİVAS - Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. 26-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, yurt içinden ve yurt dışından birçok sinemaseveri bir araya getirdi.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. 26-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, yurt içinden ve yurt dışından birçok sinemaseveri bir araya getirdi. Sivas Valiliği önünden başlayan kortej yürüyüşü, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ne kadar sürdü. Yöresel kıyafetli çocuklar ve klasik otomobillerin de eşlik ettiği yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında film gösterimleri, paneller ve çeşitli kültürel etkinlikler de yer alacak.

"Nostaljik arabaları görünce kendi ülkemi hatırladım"

Festivale Azerbaycan'dan katılan Zeyneb Jalilova, "Azerbaycan'dan geldim. Kardeş ülke olarak çok mutluyum. Burada hem ülkemizi hem de böyle bir ortamda bulunmanın gurur içindeyiz. Asla yabancılık hissetmedim. Azerbaycan kardeş ülke olarak her zaman destekçiyiz. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Eski arabaları görünce kendi ülkemi hatırladım. Azerbaycan'da da hala eski araçları kullanan ve müzelerde sergilenen var" diye konuştu.

"Küçük çocuklar eski yöresel kıyafetlerle yürüyüşe katılmıştı"

Türkmenistan'dan gelen Maral Nazarova, "Herkes toplanmıştı ve küçük çocuklar eski yöresel kıyafetlerle yürüyüşe katılmıştı. Çok güzel hissettirdi. Eski araçları gördüğümde memleketim Türkmenistan'ı hatırladım. Ülkemde değişik tarzda eski araçlar halen kullanılmaya devam ediyor. Sivas'ın yöresel havası ile Film Festivalinin havası birleşti" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARZU KÜBRA DOĞAN - Yerel
Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama

Eşinden tokat yiyen Macron'dan ilk açıklama
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe Hatayspor karşısında bu sezon ilk kez kırmızı kart gördü

Bu sezon kötü bir ilki yaşadılar
Kıymaya at ve eşek eti karıştıran firma, belediyeye ve devlet hastanesine yemek veriyormuş

Kıymaya eşek eti karıştıran firma, belediyeye de yemek veriyormuş
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
Çok sayıda şubesi bulunan Başkent Gross konkordato talep etti

Ünlü market zinciri konkordato talep etti
Hizmet sıfır, zam okkalı! Beykoz Belediyesi'nin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi

Belediyenin iş bilmezliği vatandaşı isyan ettirdi: Rezil olduk rezil
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı

Fenerbahçeli futbolcu şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Kurban pazarında polislere saldıran 12 kişi gözaltına alındı

Kurban pazarında polislere saldıranlar için ekipler harekete geçti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.