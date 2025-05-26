Sivas Uluslararası Film Festivali Renkli Bir Kortejle Başladı

Sivas Uluslararası Film Festivali, kortej yürüyüşü ile başladı

SİVAS - Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. 26-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, yurt içinden ve yurt dışından birçok sinemaseveri bir araya getirdi.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Sivas Uluslararası Film Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. 26-28 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, yurt içinden ve yurt dışından birçok sinemaseveri bir araya getirdi. Sivas Valiliği önünden başlayan kortej yürüyüşü, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ne kadar sürdü. Yöresel kıyafetli çocuklar ve klasik otomobillerin de eşlik ettiği yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu. Festival kapsamında film gösterimleri, paneller ve çeşitli kültürel etkinlikler de yer alacak.

"Nostaljik arabaları görünce kendi ülkemi hatırladım"

Festivale Azerbaycan'dan katılan Zeyneb Jalilova, "Azerbaycan'dan geldim. Kardeş ülke olarak çok mutluyum. Burada hem ülkemizi hem de böyle bir ortamda bulunmanın gurur içindeyiz. Asla yabancılık hissetmedim. Azerbaycan kardeş ülke olarak her zaman destekçiyiz. Burada olmaktan gurur duyuyorum. Eski arabaları görünce kendi ülkemi hatırladım. Azerbaycan'da da hala eski araçları kullanan ve müzelerde sergilenen var" diye konuştu.

"Küçük çocuklar eski yöresel kıyafetlerle yürüyüşe katılmıştı"

Türkmenistan'dan gelen Maral Nazarova, "Herkes toplanmıştı ve küçük çocuklar eski yöresel kıyafetlerle yürüyüşe katılmıştı. Çok güzel hissettirdi. Eski araçları gördüğümde memleketim Türkmenistan'ı hatırladım. Ülkemde değişik tarzda eski araçlar halen kullanılmaya devam ediyor. Sivas'ın yöresel havası ile Film Festivalinin havası birleşti" dedi.