Üye Girişi
Haberler
Kağıt üstünde başka gerçekte başka! Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti

Otel müdürü, skandal dolandırıcılığı itiraf etti
Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı

Meclis'te Öcalan'ın mesajını paylaştı
Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia

"Ağzından aktarıyorum" diyen Özel'den kabineyi karıştıracak iddia
AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı

AK Partili eski bakan artık CHP'li! Nedenini de tek cümlede anlattı

Sivas’taki Suriyeli Nüfusu ve Türkiye Genelinde Dağılım

Sivas’taki Suriyeli Nüfusu ve Türkiye Genelinde Dağılım
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi, Sivas’ta 2 bin 806 Suriyelinin yaşadığını ve bu sayının il nüfusuna oranının yüzde 0,43 olduğunu açıkladı. Türkiye genelinde ise toplam Suriyeli sayısı 2 milyon 870 bin 226’ya ulaştı.

Sivas (İHA) İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, geçici koruma çerçevede bulunan Suriyelilerin illere göre dağılımına ilişkin güncellediği son bilgileri kamuoyu ile paylaştı.

Genel Müdürlüğün 23 Ocak 2025 tarihinde güncellediği verilere göre Sivas'ta 2 bin 806 Suriyeli yaşıyor. 2024 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 650 bin 401 kişinin yaşadığı Sivas'ta kayıtlı Suriyeli nüfusun il nüfusuna oranı yüzde 0,43 olarak açıklandı.

Türkiye'de 2 milyon 870 bin 226 Suriyeli yaşıyor

Göç İdaresi'nin verilerine göre Türkiye'de geçici koruma çerçevesindeki Suriyelilerin sayısı ise 2 milyon 870 bin 226 olarak kayıtlara geçti. En fazla Suriyelinin yaşadığı il 498 bin 885 kişi ile İstanbul oldu. İstanbul'u 401 bin 860 kişi ile Gaziantep, 243 bin 568 kişi ile Şanlıurfa, 211 bin 784 kişi ile Hatay, 209 bin 678 kişi ile Adana, 182 bin 889 kişi ile de Mersin izledi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Sözleşmesindeki maddeler inanılır gibi değil
img

Kovada sakladığı 1 milyon lirası yandı
img

Takım arkadaşını tokatlayan futbolcuya unutamayacağı ceza
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Meteoroloji uzmanından İstanbul'un 6 ilçesine uyarı: Sakın dışarı çıkmayın

İstanbullulara kritik uyarı: Sakın dışarı çıkmayın
Yer: İstanbul! Trans birey, yabancı uyruklu adamı feci şekilde dövdü

Ücretini alamayan trans birey, sokak ortasında dehşet saçtı
Halit Ergül'ün damadı kendini böyle savundu: İkaz butonlarına basamadım

Tutuklanan damadın ilk ifadesi: İkaz butonlarına basamadım
Müge Anlı, altı çocuk yapıp dördünü yurda veren adama ateş püskürdü: Spermlerini saça saça geziyor

Duyduklarına isyan etti: Bu adam spermlerini saça saça geziyor
Survivor şampiyonu Nefise, ünlü isme ilan-ı aşk etti: Flört teklifi alsam boşanırım

Nefise, "Böyle bir erkek yok" diyerek ünlü isme ilan-ı aşk etti
Protestolarla yangın yerine dönen Sırbistan'da Başbakan Vucevic istifa etti

15 kişinin öldüğü facia sonrası başlayan protestolar başbakan devirdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.