Sivas'taki Eski Elektrik Direği Mahalle Sakinlerini Korkutuyor

Sivas'ta bir mahallede bulunan yaklaşık 20 yıl önce dikilen elektrik direği, eskimesi ve bakımsızlığı nedeniyle yağışlı havalarda kıvılcım ve küçük patlamalara neden oluyor. Binalara çok yakın olan elektrik direğinden dolayı can güvenliklerinin olmadığını söyleyen mahalle sakinleri, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.'den (ÇEDAŞ) çözüm bekliyor.

Sivas'ın Gülyurt Mahallesi 3'üncü sokakta bulunan elektrik direği, mahalle sakinlerinin kabusu haline geldi. Yaklaşık 20 yıl önce dikilen elektrik direğin eskimesi ve bakımsızlığı nedeniyle özellikle yağışlı havalarda kablolardan kıvılcımlar ve ufak patlamalar meydana geliyor.

Direğin evlere çok yakın bir noktada bulunması mahalle sakinlerini daha da tedirgin ediyor. Yağışlı havalarda balkonların hemen önünde duran direkten çıkan kıvılcımlar, vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Her an daha büyük bir yangın ya da can kaybına yol açabileceği endişesi, mahallede korkuya neden oluyor.

Yaklaşık 20 yıldır mahallede oturan Sevtap Kandur patlama anları saniye saniye kaydederken, ÇEDAŞ'tan çözüm beklediklerini belirtti.

Kandur, evinin balkonuna rahat bir şekilde çıkamadığını söyleyerek, "Yağmurdan kaynaklı oluşan şase bir anda kıvılcım oluşturuyor" dedi.

"Sağlığımdan endişe ediyorum"

Sevtap Kandur, yetkililerden bir an önce çözüm beklediklerini söyleyerek, "Biz, mahallemizin elektrik direğinin apartmanımıza ve komşularımıza karşı bir risk taşıdığını ve elektrik tellerinin eskidiği için 2020 yılında ÇEDAŞ'a dilekçe verdik. Dilekçe sonucunda ise bize olumsuz cevap verildi. Biz yağmur yağdığında ve gök gürlediğinde bu elektrik direğinden balkonuma kadar kıvılcımlar geliyor. Bir video paylaştım, videoyu ihbar ettiğim zaman ÇEDAŞ iki saat sonra gelip 'kablolar eskidi' deyip geçiştirdiler. Ama ben bu konudan dolayı balkonumda rahat bir şekilde oturamıyorum ve mahalle sakini de tedirgin. Ben balkonumda rahat oturmak istiyorum. Yağmur yağdığı zaman mutfağımda yemek yapamıyorum. Yağmurdan kaynaklı oluşan şase bir anda kıvılcım oluşturuyor. Dış görünüş olarak da zaten çirkin bir görüntüsü var. Ama ben öncelikle sağlığımdan endişe ediyorum. İnsan olarak hakkım ve benim bu direğin burada olmasını istemiyorum. Gök gürlediği zaman hem burada beyaz ışıklar oluyor, bir gün evsiz kalacağım diye endişe ediyorum. Yetkililerden bir an önce bir çözüm bulmasını istiyorum. Bu direğin kaldırılmasını ve yerine yenisinin konmasını ÇEDAŞ'tan istiyorum. Önümüzde kış mevsimi var. Kışın kar kabloların üstünde kalıyor ve risk oluşturuyor. Bu elektrik direği en az 20 yıldır burada bulunuyor" dedi.