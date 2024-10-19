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Sivas'ta Zabıta Ekiplerinden Yerel Marketlere Denetim

Sivas'ta Zabıta Ekiplerinden Yerel Marketlere Denetim
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Şarkışla ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, son kullanma tarihi geçmiş ürünler ve hijyen koşulları kontrol edildi. 53 ürün ve 150 kilo bakliyata el konuldu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde zabıta ekipleri, yerel marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde ürünlerin son kullanma tarihinin yanı sıra hijyen ile kasa ve reyon arası fiyat uyumuna bakıldı.

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren Zabıta Müdür Vekili Emrah Akbulut, son kullanma tarihi geçmiş 53 ürüne ve 150 kiloya yakın bakliyata imha edilmek üzere tutanakla el konulduğunu söyledi. Denetimlerde eksikliği görülen iş yerlerine ihtarname tanzim edildiğini ifade eden Akbulut, görülen eksikliklerin giderilmesi hususunda takipçi olacaklarını sözlerine ekledi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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