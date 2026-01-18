Haberler

Sivas'a yapılacak TOKİ konutları için kuralar 23 Ocak'ta çekilecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olan Sivas'taki 3 bin 904 konutun hak sahipleri, 23 Ocak'ta düzenlenecek kura ile belirlenecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Sivas'a yapılacak konutlar için kura çekimi 23 Ocak'ta yapılacak.

Kente kazandırılacak 3 bin 904 konutun hak sahiplerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilecek kura töreni, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde saat 11.00'da başlayacak. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sivas'ta Merkez ilçeye 2 bin 500, Altınyayla'ya 100, Divriği'ye 110, Doğanşar'a 100, Gemerek'e 161, Gürün'e 150, İmranlı'ya 94, Kangal'a 63, Koyulhisar'a 50, Suşehri'ne 200, Şarkışla'ya 63, Ulaş'a 94, Yıldızeli'ne 100, Zara'ya ise 119 konut inşa edilecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi

Suriye'de harita bir kez daha değişti! Rakka da temizlendi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı

Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Bursaspor iki kötü haberle sarsıldı: Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı

Hem maçı kaybettiler hem de yıldız ismin kolu kırıldı
Binlerce kişinin öldüğü protestolarda çekilen fotoğraf ortalığı karıştırdı

Komşuyu ayağa kaldıran kare! Bu iddia doğruysa ortalık fena karışır
Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgasını kırdı

Yeni dizisindeki cinsel ilişki sahnesinde kaburgalarını kırdı
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı

Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda

Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha
Atlas'ın katil zanlısının avukatından akıllara durgunluk veren savunma

Atlas'ın katilinin avukatından akıllara durgunluk veren savunma