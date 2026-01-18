Sivas'a yapılacak TOKİ konutları için kuralar 23 Ocak'ta çekilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Sivas'a yapılacak konutlar için kura çekimi 23 Ocak'ta yapılacak.

Kente kazandırılacak 3 bin 904 konutun hak sahiplerini belirlemek amacıyla gerçekleştirilecek kura töreni, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde saat 11.00'da başlayacak. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Sivas'ta Merkez ilçeye 2 bin 500, Altınyayla'ya 100, Divriği'ye 110, Doğanşar'a 100, Gemerek'e 161, Gürün'e 150, İmranlı'ya 94, Kangal'a 63, Koyulhisar'a 50, Suşehri'ne 200, Şarkışla'ya 63, Ulaş'a 94, Yıldızeli'ne 100, Zara'ya ise 119 konut inşa edilecek. - SİVAS