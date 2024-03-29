Sivas'ta yaşlı nüfus oranı artıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Yaşlılar 2023" çalışmasını paylaştı.

TÜİK verilerine göre 650 bin 401 kişinin yaşadığı Sivas'ta nüfusun 91 bin 517 kişisini yaşlı nüfus oluşturdu. Yaşlı nüfusun 42 bin 217'si erkeklerden 49 bin 300'ü de kadınlardan oluştu. Bu verilerle birlikte Sivas'ta 2022'de toplam nüfus içindeki yaşlı nüfus oranı yüzde 13,8 iken 2023 yılında yüzde 14,1'e çıktı. Türkiye'de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 10,2 olarak tespit edildi. - SİVAS