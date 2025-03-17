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Sivas'ta Yaşlı Nüfus Artıyor: 2024 Verileri Açıklandı

Sivas'ta Yaşlı Nüfus Artıyor: 2024 Verileri Açıklandı
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2024 yılı için Sivas'taki yaşlı nüfus verilerini paylaştı. 2023'te 91 bin 517 olan yaşlı nüfus, 2024'te 92 bin 316'ya yükseldi. Yaşlı nüfusun toplam içindeki oranı ise artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "İstatistiklerle Yaşlılar 2024" çalışmasını paylaştı. Verilere göre 2023 yılında 91 bin 517 yaşlının bulunduğu Sivas'ta 2024 yılında yaşlı nüfusu arttı. 2024 yılı nüfusu olan 637 bin 7 kişi olan Sivas'ta yaşlı nüfus 92 bin 316 olarak açıklandı. Yaşlı nüfusun 42 bin 533'ünü erkekler 49 bin 783'ünü de kadınlar oluşturdu.

Sivas'ta 2022'de toplam nüfus içindeki yaşlı nüfus oranı yüzde 13,8 iken 2023 yılında yüzde 14,1'e, 2024 yılında da yüzde 14,5'e yükseldi. 2024'te Türkiye'de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise yüzde 10,6 oldu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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