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Sivas'ta Yamaç Paraşütçülerinden Filistin'e Destek Etkinliği

Sivas'ta Yamaç Paraşütçülerinden Filistin'e Destek Etkinliği
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Sivas'ta yamaç paraşütçüleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının yıl dönümüne ilişkin etkinlik düzenleyerek Filistin halkına destek verdi. Etkinlikte, iniş alanına dev bir Hanzala figürü çizildi.

Sivas'ta, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırıların yıl dönümü dolayısıyla bir grup yamaç paraşütçüsü, Filistin halkına destek vermek için etkinlik düzenledi.

İsrail rejiminin uyguladığı baskı ve zulüm sonucunda on binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Dünyanın birçok yerinde bu zulme sessiz kalınsa da Türkiye'de Filistin halkına olan destek sürüyor. Sivaslı yamaç paraşütçüleri de Paşabahçe Mesire Alanı yakınındaki tepelerden gerçekleştirdikleri uçuşta, Filistinlilerin yanında olduklarını ortaya koydu. Uçuş öncesi iniş alanına, Filistin direnişinin simgelerinden biri olan yaklaşık 10 metrelik dev Hanzala figürü çizildi. Çizilen figür dron ile havadan görüntülendi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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