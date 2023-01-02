Sivas'ta Vatandaşlar Yüksek Gelen Faturalardan Yakındı: "Korktuğumuzdan Doğal Gazı Kapatıyoruz"

Sivas’ta vatandaşlar, doğal gaz faturalarının yüksek gelmesinden yakınırken; indirim yapılmasını istedi. Bir vatandaş, “Elektrik, doğal gaz vallahi çok fazla geliyor. Milletin bu hali ne olacak böyle? Sabah kalkıyoruz zam, akşam yatıyoruz zam. Korktuğumuzdan doğal gazı kapatıyoruz. Geçimin yolu yok. Fakire fukaraya Allah yardım etsin. Emekli adam nasıl geçinecek? İndirim olması iyi olur.” dedi.

OZAN BURĞUCU

Sivas'ta vatandaşlar, doğal gaz faturalarının yüksek gelmesinden yakınırken; indirim yapılmasını istedi. Bir vatandaş, "Elektrik, doğal gaz vallahi çok fazla geliyor. Milletin bu hali ne olacak böyle? Sabah kalkıyoruz zam, akşam yatıyoruz zam. Korktuğumuzdan doğal gazı kapatıyoruz. Geçimin yolu yok. Fakire fukaraya Allah yardım etsin. Emekli adam nasıl geçinecek? İndirim olması iyi olur." dedi.

Kış mevsimiyle birlikte elektrik ve doğal gaz faturaları da yüksek gelmeye başladı. ANKA Haber Ajansı'na konuşan bir Sivaslı, şunları söyledi:

"SABAH KALKIYORUZ ZAM, AKŞAM YATIYORUZ ZAM"

"Doğal gaz fiyatları çok yüksek geliyor. Asgari ücrete zammı verdiler. Markete gidiyoruz, cebimizdeki verdikleri zammı geri aldılar. Elektrik, doğal gaz vallahi çok fazla geliyor. Milletin bu hali ne olacak böyle. Sabah kalkıyoruz zam, akşam yatıyoruz zam. Korktuğumuzdan doğal gazı kapatıyoruz. Geçimin yolu yok. Fakire fukaraya Allah yardım etsin. Emekli adam nasıl geçinecek? İndirim olması iyi olur. İndirimi bekliyoruz televizyonda açıkladılar. Olsa iyi olur.

"BUNLAR SİYASET, SEÇİM POLİTİKASI"

Başka bir vatandaş ise, "Doğal gaz fiyatları düşük değil ama geçen senekiyle aynı. Geçen senekinden 100 lira fazla veriyoruz. İndirim yapılacağı açıklandı, ama yok. Bunlar uyutma politikası, ben söyleyeyim. Milletin kafasında kalsın. Siyaset, seçim politikası. Doğal gaz bulduk ama zam gelmediğine şükredeceğiz. Her bulduğumuz doğal gazda petrolde zam geliyor. Siyaset yapıyorlar seçime doğru" şeklinde konuştu.

"BÜTÇELERİMİZ YETMİYOR"

Piyasanın denetlenmesini isteyen bir vatandaş ise, "Biz emekli olan insanlarız. Bütçelerimiz yetmiyor. Elektrik, su, doğal gaz. Devletimizden doğal gaz indirimine gidilmesini bekliyoruz. Yaşam şartları bayağı bir ağır geçiyor. Onun için bakalım nasip kısmet. Cumhurbaşkanımızın bir açıklaması var. Yılbaşından sonra piyasayı rahatlatacağım, emekliyi asgari ücretliyi rahatlatacağına söz verdi. Bekliyoruz bakalım ne olacak? Fatura 700-800 bin liranın üzerinde geliyor. Tabi ki yakıyoruz. Yaktığımızda maaliyetler artıyor. Bu da emekliye bayağı bir külfet getiriyor. Piyasanın denetlenmesini istiyoruz. Millette vicdan merhamet olayı kalkmış. Bugün alıyorsun 5 lira, yarın alıyorsun 15 lira. Onun için bunun denetlenmesini Sayın Cumhurbaşkanımızdan talep ediyoruz" dedi.

"UCUZ FALAN DEĞİL"

Bir vatandaş ise, "Şu anda minimum seviyede 3500 lira alan bir adamın 1250 lira doğal gaz verdiğini düşünün. Orana bakarsan üçte biri, ikisi gibi. Mantıklı bir şey değil. Ucuz falan değil yani. Gelir düzeyi yüksek olan bir adama sıkıntı yok. Ama 4500-5000 lira alan adam için pek mantıklı değil. Devlet vatandaşa biraz daha ucuza verse daha iyi olur" dedi.