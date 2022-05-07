Sivas'ta Trafik Haftası kutlandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Trafik Haftası çerçevesinde Sivas'ın bazı ilçelerinde programlar düzenlendi.

Ülke genelinde her yıl Mayıs ayının ilk Cumartesi günü karayolu trafik güvenliği günü, bu günü takip eden hafta ise Karayolu Trafik Haftası olarak kutlanıyor. 7-13 Mayıs tarihleri arası Trafik Haftası olması sebebiyle Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gemerek İlçe Jandarma komutanlığına bağlı trafik ekiplerince sürücülerin emniyet kemeri kullanma ve trafikte yayaların önceliğinin vurgusu yapılarak yayalar için 5 adımda güvenlik tedbiri kampanyasının tanıtımı için tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak saat 11.00'de Kayseri-Sivas Karayolu üzerinde bulunan kontrol noktasında sürücüler bilgilendirildi. Sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Programa Gemerek Emniyet Müdürü Komiser Eşref Kumlu, Gemerek İlçe Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nihat Çözeli de katıldı. Kontrol noktasında sürücülere konu hakkında bilgiler veren yetkililer, sürücülere trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundular. Sivas'ın Gürün ilçesinde de ilçe emniyet müdürlüğü ve ilçe jandarma tarafından düzenlenen emniyet kemeri uygulamasında araçtaki çocuklara polis düdüğü, büyüklere ise bilgilendirme broşürü dağıtıldı. Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürü Ömer Bozkurt ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Rıza Duman da katıldı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel