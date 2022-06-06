Sivas'ta şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - Haberler

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Sivas'ta şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

İhlas Haber Ajansı - Mert Taha Varol - Yerel
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Sivas'ta şiddetli yağış hayatı olumsuz etkilediSİVAS Sivas'ta akşam saatlerin de bir anda başlayan ve etkili olan şiddetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sivas'ta şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

SİVAS Sivas'ta akşam saatlerin de bir anda başlayan ve etkili olan şiddetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Sivas'ta İkindi vakti etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok kişi ıslanmamak için saçakların altına sığınırken yağan yağmura aldırış etmeden yağmur altında yürüyenler de dikkat çekti. Sağanak yağışa trafikte yakalanan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

İhlas Haber Ajansı / Mert Taha Varol - Yerel

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