Sivas'ta Servis Minibüsü Yangın Çıktı
Sivas'ta hava limanı yolunda seyir halindeki servis minibüsü, motor kısmında çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Araçtakiler canlarını kurtardı.
Yangın çıkan minibüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi
SİVAS - Sivas'ta yangın çıkan minibüs, itfaiyenin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde havalimanı yolu üzerinde yaşandı. Hava limanı istikametine yolcu götüren 58 S 0275 plakalı servis minibüsünün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtakiler inerek canlarını kurtardı. İtfaiyeden yardım istendi. İtfaiyenin müdahalesine rağmen minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SANCAR ALP FIRAT - Yerel