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Sivas'ta Servis Minibüsü Yangın Çıktı

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Sivas'ta hava limanı yolunda seyir halindeki servis minibüsü, motor kısmında çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Araçtakiler canlarını kurtardı.

Yangın çıkan minibüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi

SİVAS - Sivas'ta yangın çıkan minibüs, itfaiyenin müdahalesine rağmen tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde havalimanı yolu üzerinde yaşandı. Hava limanı istikametine yolcu götüren 58 S 0275 plakalı servis minibüsünün motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtakiler inerek canlarını kurtardı. İtfaiyeden yardım istendi. İtfaiyenin müdahalesine rağmen minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SANCAR ALP FIRAT - Yerel
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