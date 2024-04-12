Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Sivas'ta Sandık Görevlileri Tarafından Yapılan Kontrolde 6 Kişinin Adresi Aynı Evde Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta bir kişi sandık görevlileri tarafından yapılan rutin adres kontrolü sırasında, kendi hanesine kayıtlı tam altı farklı kişinin bulunduğunu fark edince suç duyurusunda bulundu.

Sivas'ta merkeze bağlı Harmancık köyünde yaşayan Durmuş Sağır, gerçekleştirilen mahalli idareler genel seçiminden aylar önce kendisine ait adreste, bazılarını hiç tanımadığı 6 farklı kişinin de ikamet ettiğini gördü. Sağır bunun üzerine İl Nüfus Müdürlüğüne şikayette bulundu. Şikayet üzerine jandarma tarafından köyde yapılan inceleme sonrası mükerrer kaydı yapılan bu 6 kişi Sağır'a ait adresten düşürüldü. Ancak Sağır ikinci bir şaşkınlığı da mahalli idareler seçiminde yaşadı. Mükerrer kaydı yapılan bu 6 kişinin kendi adresine kayıtlı olarak oy kullandığını tespit etti. Sağır, bu olaya ilişkin gerekli makamlara şikayette bulundu.

"Hangi gerekçeyle benim evimi adres gösterdiler bunu bilmiyorum"

Durmuş Sağır, tanımadığı 6 kişinin neden kendi evini adres gösterdiklerini bilmediğini belirterek, "31 Mart yerel yönetimler seçiminde her yerde olduğu gibi bizin köyde de seçim yapıldı. Bu seçimler içerisinde benim evimde 84 numaralı hanemde 6 kişinin kayıtlı olduğunu daha önceden öğrendik. Nüfus müdürlüğüne başvuru yaptım. Nüfus müdürlüğü de Jandarma'ya haber vermiş. Jandarma da asli görevini yaparak bu insanların olmadığının tespitinde bulundu. Benim hanemde olduklarının tespiti de elimde bulunan evrakta mevcut. Bu insanlar seçimi bir şekilde etkilediler. İsimlerin içerisinde kadınlar var o nedenle isim vermek istemiyorum. Bu altı kişiden üçü kendi köylüm diğer üç kişiyi hiç tanımıyorum. Hangi gerekçeyle benim evimi adres gösterdiler bunu bilmiyorum. Bunun sebebini öğrenmek için bayram sonrasında hukuki işlem başlatacağım" dedi.

"Hangi hakla gelip burada oy kullandılar"

Nüfus müdürlüğünün beyan ettiğini belirten Sağır, "Bu kişilerin nasıl tekrar oy kullandığını merak ediyoruz. Yüksek seçim kuruluna da dilekçem mevcut. Ben yasal hakkımı aramaya çalışıyorum, bunun peşine düştüm. İster istemez psikolojik olarak etkilendim. Bende muhtar adayıydım, belki eşit oy almıştık. Dileyen dileyene oyunu verebilir. Ben karşımda ki muhtar adayı arkadaşıma da bir şey diyemem. Sonuçta o da bir yola çıkmış ve insanlar onu tercih etmiş. Benim adresimde görünen fakat benim tanımadığım o üç kişi hangi hakla hangi kuralla gelip burada oy kullandılar. Ben bunun peşindeyim. Devletin adaleti beni yarı yolda bırakmayacak bundan eminim" şeklinde konuştu. - SİVAS

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Sivas Hukuk Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ferdi Kadıoğlu, Aston Villa'ya mı gidiyor mu? Ferdi Kadıoğlu gidiyor mu? Fenerbahçe maçında yabancı hakem var mı? FB maçını yabancı hakem mi yönetiyor? Galatasaray maçında yabancı hakem var mı? GS maçını yabancı hakem mi yönetiyor? Yabancı hakem ne zaman gelecek? Hangi maçlarda yabancı hakem görev yapacak? Tarihte bugün ne oldu? 15 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Nisan'da yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 14 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Nisan'da yaşananlar! 13 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 13 Nisan'da ne oldu? 13 Nisan ne günü? 13 Nisan'da doğan ünlüler! Tarihte 12 Nisan'da ne oldu? 12 Nisan olayı nedir? 12 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 12 Nisan'da yaşananlar! Malatya deprem mi oldu 12 Nisan Cuma? Yeniden Refah Partisi Saadet Partisi ile birleşecek mi? Şevval orucu ne zaman tutulur? 23 Kasım hangi burç? 23 Kasım Yay burcu mu Akrep burcu mu? Kasım 23'ü hangi burca aittir? 23 Kasım burcu nedir? 22 Kasım hangi burç? 22 Kasım Akrep burcu mu Yay burcu mu? Kasım 22'si hangi burca aittir? 22 Kasım burcu nedir? 21 Kasım hangi burç? Kasım'ın 21'i hangi burç? 21 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 21 Kasım hangi burca ait? Rüyada okul görmek ne anlama gelir?, Rüyada okulda ders çalışmak, Rüyada okul bahçesi görmek, rüyada okula geç kalmak, rüyada yeni okul görmenin anla
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title