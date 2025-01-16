Üye Girişi
Haberler
Disiplin kuruluna sevk edilen 5 teğmenin savunmaları başladı

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı
İsrail: Hamas tüm maddeleri onaylayana kadar Kabine toplanmayacak

Dünya rahat nefes almışken İsrail yine yaptı yapacağını
Hamas'tan İsrail'in 'kriz' iddiasına yanıt: Arabulucular tarafından duyurulan anlaşmaya bağlıyız

Ateşkeste geri adım! İsrail'in iddialarına Hamas'tan ilk yanıt
Rize depremi haritayı değiştiriyor! Diri fay saptandı

Deprem haritayı değiştirdi! "Fay yok" denilen bölge tehlikede

Sivas'ta Polis Memuru Hatice Saraç Ulukaya İçin Tören Düzenlendi

Sivas'ta Polis Memuru Hatice Saraç Ulukaya İçin Tören Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hatice Saraç Ulukaya için düzenlenen törene il protokolü ve meslektaşları katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Sivas İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Hatice Saraç Ulukaya için Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi'nde görevli polis memuru Hatice Saraç Ulukaya (50) geçtiğimiz gün tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Bir çocuk annesi olan Ulukaya için bugün Sivas İl Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Ulukaya'nın naaşı Türk bayrağına sarılı tabutla tören alanına getirildi. Tören saygı duruşu ile başladı. Hatice Saraç Ulukaya, İl protokolü ve meslektaşlarının katıldığı törende, Ulukaya'nın biyografisi okundu. Dualar edildi. Ulukaya'nın naaşı merasim mangasının omuzlarında cenaze arazına konularak defnedilmek üzere memleketi Balıkesir'in Bandırma ilçesine uğurlandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
img

Kılıçlı yemin sonrası ilk görüntü! 5 teğmenin kader duruşması başladı
img

Dev kripto para borsası askıya alınma riskiyle karşı karşıya
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin

Bakanlık fotoğrafla uyardı: Bu gömleği sakın giymeyin
İstanbul'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! İstanbul'da 7 ölüm daha
Ronaldo'nun sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın

Sadece bir günde hesabına yatan paraya bakın
Seçim anketinde çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu

Son ankette çarpıcı sonuç! Birinci çıkan ne CHP ne de AK Parti oldu
Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru! 'Manyak mısın oğlum?'

Hülya Avşar'ı sinirlendiren soru!
Narin'in akrabalarından 50 civarında çocuğa devlet acil müdahalede bulundu

Bakanlıktan Narin'in akrabası olan 50 çocuk için ses getirecek adım

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.