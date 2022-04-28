Sivas'ta otomobil sayısı 90 bini aştı - Haberler

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Sivas'ta otomobil sayısı 90 bini aştı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sivas'ta otomobil sayısı 90 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta araç sayısı mart ayında 171 bin 527'ye ulaştı. Mart ayı itibarıyla Sivas'ta trafiğe kayıtlı taşıtların 90 bin 161'ini otomobil, 34 bin 254'ünü traktör, 27 bin 590'ını kamyonet, 8 bin 341'ini motosiklet, 6 bin 294'ünü kamyon, 3 bin 33'ünü minibüs, bin 282'sini otobüs, 572'sini ise özel amaçlı araç oluşturdu.

4 bin 811 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta bu yılın mart ayında 4 bin 811 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 245'ini otomobil, 82'sini minibüs, 31'ini otobüs, 751'ini kamyonet, 133'ünü kamyon, 122'sini motosiklet, 5'ini özel amaçlı araçlar, 442'sini de traktör oluşturdu. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye İstatistik Kurumu, Otomobil, Sivas, Mart, Yerel, Haberler

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