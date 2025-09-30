Haberler

Sivas'ta Otobüs ile Tır Çarpıştı: 23 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bir yolcu otobüsü ile tırın çarpıştığı kazada, 3'ü ağır toplam 23 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

(SİVAS) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Çamlıbel Geçidi'nde otobüs ile tır çarpıştı. Sivas Valiliği, "İlk belirlemelere göre kazada, 3'ü ağır olmak üzere toplam 23 vatandaşımız yaralanmıştır" açıklamasını yaptı.

Edinilen bilgilere göre, Sivas-Tokat karayolu Yıldızeli ilçesi Çamlıbel Geçidi'nde meydana gelen kazada, Tokat istikametine giden sürücüsü 60 TY 450 plakalı yolcu otobüsü, karşı yönden gelen tırla çarpıştı. Yolcu otobüsü araziye sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 23 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yıldızeli ve Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Sivas Valiliği'nden açıklama

Sivas Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kazanın saat 13.50 sıralarında,Yıldızeli Tokat karayolu Çamlıbel mevkisinde meydana geldiği belirtilerek şöyle dendi:

"Tokat iline seyir halinde olan yolcu otobüsü ve çekicinin karıştığı çift taraflı ve yaralanmalı bir trafik kazası meydana gelmiştir. Kazanın ihbar edilmesinin ardından sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve emniyet ekiplerimiz süratle olay yerine intikal etmiş; kurtarma ve ilk müdahale çalışmaları ivedilikle başlatılmıştır. İlk belirlemelere göre kazada, 3'ü ağır olmak üzere toplam 23 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar Yıldızeli ilçe devlet hastanesi ve il merkezinde bulunan hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Söz konusu kazayla ilgili olarak adli soruşturma başlatılmıştır. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Kaynak: ANKA / Yerel
Araç sahipleri dikkat! Eski tip sürücü belgelerini yenilemek için son tarih 31 Ekim

Araç sahipleri dikkat! Son tarih 31 Ekim, bu sefer süre uzatılmayacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pişman oldular! Cagliari'den Semih Kılıçsoy kararı

Pişman oldular! Cagliari'den Semih kararı
Yıllardır aranıyordu! Saklandığı yere bakın

Yıllardır aranıyordu! Saklandığı yere bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.