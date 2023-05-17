Sivas'ta ortalama hane halkı büyüklüğü azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) "İstatistiklerle Aile 2022" bültenini yayımladı.

Verilere göre Sivas'ta ortalama hane halkı büyüklüğü son 15 yılda her yıl sürekli düşüş gösterdi. 2008 yılında 4,30 kişi olan ortalama hane halkı büyüklüğü 2022 yılında 3,07 kişiye geriledi.

Hane halkı tiplerine ilişkin verileri paylaşan TÜİK, 2022 yılında Sivas'ta 197 bin 134 hanenin bulunduğunu açıkladı. Bunun 40 bin 798'ini tek kişilik hane halkı, 127 bin 412'sini tek çekirdek aileden oluşan hane halkı, 24 bin 601'ini en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkı, 4 bin 323'ünü ise çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hane halkı oluşturdu.

TÜİK; tek çekirdek aileden oluşan hane halklarının illere ve türüne göre sayısına ilişkin verileri de kamuoyu ile paylaştı. Sivas'ta tek çekirdek aileden oluşan 127 bin 412 hane halkının 35 bin 391'ini sadece eşlerden oluşan çekirdek aile, 74 bin 119'unu eşler ve çocuklardan oluşan çekirdek aile, 17 bin 902'sini ise tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan çekirdek aile oluşturdu.

Tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan 17 bin 902 çekirdek ailenin 4 bin 103'ünü baba ve çocuklardan oluşan çekirdek aile, 13 bin 799'unu ise anne ve çocuklardan oluşan çekirdek aile oluşturdu. - SİVAS