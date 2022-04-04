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Sivas'ta nefes kesen tatbikat

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sivas'ta nefes kesen tatbikat

Sivas'ta AFAD İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Yerel Saha Tatbikatı gerçeğini aratmadı.

SİVAS (İHA) - Sivas'ta AFAD İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Yerel Saha Tatbikatı gerçeğini aratmadı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2022 yılı Afet Tatbikat Yılı ilen edilirken AFAD Sivas İl Müdürlüğü tarafından bu çerçevede Yerel Saha Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat için 4 Eylül Mahallesinde bulunan bir bina enkazı seçilince tatbikat gerçeğini aratmadı. Sivas Valisi Salih Ayhan başta olmak üzere il protokolünün de izlediği tatbikatta senaryo gereği 3. Katta mahsur kalanlar hayatlar yardımı binadan çıkartıldı. Depremde enkaz altında kalanlar enkaz altından çıkartıldı. Bu çalışmada AFAD personelinin kullanılması tatbikata ayrı bir gerçeklik kattı. Tatbikatta ayrıca köpeklerle enkaz altında canlı arandı. - SİVAS

Sivas'ta nefes kesen tatbikat

Sivas'ta nefes kesen tatbikat

Sivas'ta nefes kesen tatbikat

Sivas'ta nefes kesen tatbikat

Sivas'ta nefes kesen tatbikat

Sivas'ta nefes kesen tatbikat

Sivas'ta nefes kesen tatbikat

Sivas'ta nefes kesen tatbikat

Sivas'ta nefes kesen tatbikat

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İhlas Haber Ajansı / Yerel

İçişleri Bakanlığı, Tatbikat, Sivas, AFAD, Yerel, Haberler

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