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Sivas'ta Muhtar Çocuklar İçin Şenlik Düzenledi

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Sivas'ta bir muhtar, tatile gidemeyen yaklaşık 80 çocuk için şenlik düzenledi ve çocukları eğlendirerek sevindirdi. Muhtar, çocuklara hediyeler dağıttı ve özel bir okula ait robotu onlarla buluşturdu.

Sivas'ta bir muhtar tatile gidemeyen yaklaşık 80 çocuk için şenlik düzenledi. Çocukları doyasıya eğlendiren muhtar, dağıttığı hediyelerle sevindirdi.

Tuzlugöl Mahallesi Muhtarı İsmet Yıldırım, örnek bir projeye imza attı. Yaz tatilini Sivas'ta geçiren ve tatile gidemeyen 6 ile 12 yaş grubu arasındaki çocuklara yönelik çocuk şenliği düzenleyen muhtar, takdir topladı. Mahallede bulunan yaklaşık 80 çocuğa yönelik düzenlenen şenlikte çocuklar doyasıya eğlendi. Özel bir okula ait robotu çocuklarla buluşturan muhtar, şenliğe gelen öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

Mahalle çocukları şenlik havasında eğlendi

Organizasyonu düzenleyen Tuzlugöl Mahallesi Muhtarı İsmet Yıldırım, "Mahallemizin diğer işlerinden sonra gençlerimizi, çocuklarımızı, Kur'an kursu öğrencilerimizi buluşturmayı bir bayram havası, bir şenlik havası yaşatmayı amaçladık. Hem aileler hem de çocuklara bizi kırmayıp geldiler. Tuzlugöl Mahallesi'nde bir birlik beraberlik yaşadık. Tatil yapmak bu devirde çok daha zor. Yüksek miktarda bir maddiyata dayanıyor. Buradaki öğrencelerimiz, çocuklarımız ve ailelerimiz eğlenmeyi, güzel vakit geçirmeyi çok istiyorlardı. Tatile, köyüne gidemeyen, bir deniz kenarı, sahil kenarında gezemeyen öğrenciler için bir fikir üretmek, çözüm bulmak istedim. Bu projeyi planlarken de çocukların kalplerini kazanabilmek, dualarını alabilmek için böyle bir proje gerçekleştirmek istedim. Arkadaşlarım ve azalarımla bir araya gelerek burayı hep beraber şölen havasına dönüştürdük. Çocukları ilk olarak robot ve çizgi film karakterleriyle buluşturduk. Bunların yanı sıra hediyeler dağıtarak çocuklarımıza bugün şenlik havası yaşatmak istedik" dedi.

"Her yıl yapılmasını isterim"

Arkadaşları ile birlikte şenliğe katılan Yiğit Aycan Kavak, "Şenlik havasında oldu. Eğlendik, çok mutlu olduk, hediyeler ve oyunlar da vardı. Mahallemizde ilk defa yapıldı. Arkadaşlarımla şenliğin yapılmasından dolayı çok mutlu olduk. Her yıl yapılmasını isterim. İsmet muhtarımız da burada oldukça büyük ihtimalle tekrardan yapılacaktır" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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