Sivas'ta Muharrem Ayında Aşure İkramı

Sivas'ta muharrem ayı dolayısıyla cuma namazı sonrası aşure ikramı yapıldı.

Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, muharrem ayı vesilesiyle cuma namazının ardından aşure ikramında bulundu. Sivas'ta Ulu Cami ve Kale Camii, Yozgat'ta ise Çapanoğlu Camii önünde kurulan stantlarda vatandaşlara aşure dağıtıldı. Yoğun ilgi gören etkinlikte, paylaşma ve dayanışma duyguları ön plana çıktı. - SİVAS