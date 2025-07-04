Sivas'ta Muharrem Ayında Aşure İkramı
Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, muharrem ayı dolayısıyla cuma namazı sonrası aşure ikramında bulundu. Etkinlik, Ulu Cami ve Kale Camii'nde yapıldı ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Sivas'ta muharrem ayı dolayısıyla cuma namazı sonrası aşure ikramı yapıldı.
Sivas Vakıflar Bölge Müdürlüğü, muharrem ayı vesilesiyle cuma namazının ardından aşure ikramında bulundu. Sivas'ta Ulu Cami ve Kale Camii, Yozgat'ta ise Çapanoğlu Camii önünde kurulan stantlarda vatandaşlara aşure dağıtıldı. Yoğun ilgi gören etkinlikte, paylaşma ve dayanışma duyguları ön plana çıktı. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel