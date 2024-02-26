Sivas'ta Motorlu Kara Taşıtı Sayısı Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 Ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı. TÜİK'ten derlenen bilgilere göre Sivas'ta Ocak ayında motorlu kara taşıtı sayısı 187 bin 713 olarak açıklandı. Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 97 bin 988'ini otomobil, 36 bin 442'sini traktör, 29 bin 221'ini kamyonet, 12 bin 641'ini motosiklet, 6 bin 461'ini kamyon, 3 bin 28'ini minibüs, bin 279'unu otobüs, 653'ünü ise özel maksatlı araç oluşturdu.

4 bin 614 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas'ta Ocak ayında 4 bin 614 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 72'sini otomobil, 700'ünü kamyonet, 463'ünü traktör, 133'ünü motosiklet, 79'unu minibüs, 129'unu kamyon, 32'sini otobüs, 6'sını da özel maksatlı araçlar oluşturdu. - SİVAS