Sivas'ta Merkez İlçede Hatimle Teravih Namazı Hangi Camilerde Kılınacak?
Sivas İl Müftülüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez ilçede 11 camide hatimle teravih namazı kılınacak.
Hatimle teravih namazının Sivas'ta merkez ilçede hangi camilerde uygulanacağı İl Müftülüğü tarafından açıklandı. Buna göre merkez ilçede 11 camide hatimle teravih kılınacak.
Bu camiler Asr-ı Saadet Cami, İmaret Cami, Keziban Hatun İstiklal Cami, Mehmet Akif Ersoy - Sanayi Cami, Meydan Cami, Özsoylar Cami, Safa Cami, Sofu Himmet Cami, Süleymaniye Cami, Yeni Cami, Yeni Şeyh Çoban Cami olarak belirlendi. - SİVAS