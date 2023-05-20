Sivas'ta kuvvetli yağış caddeleri göle çevirdi
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Sivas'ta kuvvetli yağış caddeleri göle çevirdi Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli yağış caddeleri göle çevirdi.
Sivas'ta kuvvetli yağış caddeleri göle çevirdi
SİVAS - Sivas'ta akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren kuvvetli yağış caddeleri göle çevirdi.
Sivas'ta akşam saatlerinde başlayan kuvvetli yağmur etkisini hissettirdi. Logarlar gelen yağmur sularını taşıyamadı. Yollar dereye, caddeler ise adeta göle döndü. Yollarda biriken araç ulaşımını güçleştirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Yerel