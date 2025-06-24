Sivas'ta Kur'an Kurslarından Filistinli Mazlumlara Destek

Sivas'ta Kur'an Kurslarından Filistinli Mazlumlara Destek
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Sivas'taki 4-6 yaş Kur'an kurslarının düzenlediği yıl sonu kapanış programında hayır panayırı gerçekleştirildi. Toplanan 55 bin 600 TL, Filistinli mazlumlara bağışlandı.

Sivas'taki 4-6 yaş Kur'an kurslarının yıl sonu kapanış programında hayır panayırı düzenlendi.

Hayır panayırında Kur'an kursu öğrencileri, öğreticileri ve velilerin katkılarıyla toplanan 55 bin 600 TL, Filistinli mazlumlara ulaştırılmak üzere bağışlandı.

Bağış makbuzunu Kur'an kursu öğreticilerine takdim eden İl Müftü Yardımcısı Mehmet Koç, anlamlı destekten ötürü öğreticilere, öğrencilere ve ailelerine teşekkür etti. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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