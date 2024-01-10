Sivas'ta Koruyucu Aile Sayısı ve Çocuk Sayısı Açıklandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2023 yılına ilişkin "koruyucu aile" istatistiklerini paylaştı.

Sivas'ta aile içi şiddet, ailenin ekonomik durumunun yetersizliği, istismar gibi nedenlerle devlet tarafından koruma altına alınan çocukların bakımlarını üstlenen koruyucu ailelerin sayısı 57 olarak açıklanırken bu ailelerin yanındaki çocuk sayısı ise 73 olarak kayıtlara geçti. Bazı ailelerin birden fazla çocuğu "koruyucu" olarak üstlendiği Sivas, koruyucu aile yanındaki çocuk sayısı sıralamasında Türkiye'de 36'ncı sırada yer aldı.

Geçtiğimiz yıl koruyucu aile olmak için Sivas'ta yapılan başvuru sayısı ise 2 bin 373 olarak açıklandı. Koruyucu aile yanındaki çocuk sayısının en fazla olduğu il bin 215 çocuk ile İstanbul olurken en az olduğu il de 3 çocuk ile Kars oldu. - SİVAS