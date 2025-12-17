İlçe sakinleri koruyucu aile ile çocuk edinme hakkında bilgilendirildi

Sivas'ta Suşehri Kaymakamlığı öncülüğünde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Suşehri Aile Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 'Koruyu Aile' programı düzenlendi.

Suşehri Öğretmen Evi konferans salonunda, koruyucu ailelik sisteminin güçlendirilmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla program düzenlendi. Programa Suşehri Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, ilçe protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Koruyucu Aile ile ilgili düzenlenen konferansta konuşan Sivas Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş "Sadece toplu toplum için değil, bir çocuğun hayatına umut olmak, sıcak bir yuvası olmak, bir geleceği sevgiyle inşa etmek görevimiz. Ne yazık ki bazı çocuklarımızda hayatın ilk adımlarında ağır silahlarla donanmış. Kimi çocuklarımız anne şefkatinden kimi çocuklarımız baba güveninden, kimi ise sıcak bir yuvanın huzurundan mahrum kalabilmektedir. Bu gün bizler burada bu eksikliği sevgiyle tamamlayabilmek için toplanmaktayız. Koruyucu aile, sadece bir çocuğun elinden tutmak değildir. Koruyucu aile bir çocuğun gözyaşını silmek, geceleri korkuyla uyandığında başını güvenle yaslayabileceği bir omuz olmaktır. Koruyucu ailelik 'yalnız değilsin' demenin en samimi ve güçlü varlığıdır" dedi.

Programda koruyucu aileler ve koruyucu ailede yetişen bireyler de konuştu. - SİVAS