Sivas'ta konut satışında artış

SİVAS (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı. Verilere göre 2021 mart ayında 607 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın aynı ayında 662 konut satıldı. Satılan konutların 149'unu ilk el satış, 513'ünü de ikinci el satış teşkil etti. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel