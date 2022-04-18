Sivas'ta konut satışında artış - Haberler

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Sivas'ta konut satışında artış

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Sivas'ta konut satışında artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı.

SİVAS (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK); mart ayına ilişkin konut satış istatistiklerini paylaştı. Verilere göre 2021 mart ayında 607 konutun satıldığı Sivas'ta bu yılın aynı ayında 662 konut satıldı. Satılan konutların 149'unu ilk el satış, 513'ünü de ikinci el satış teşkil etti. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türkiye İstatistik Kurumu, Sivas, konut, Mart, Yerel, Haberler

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