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Sivas'ta Kış Lastiği Zorunluluğu İçin Lastikçiler Yoğun Mesai Yapıyor

Sivas'ta Kış Lastiği Zorunluluğu İçin Lastikçiler Yoğun Mesai Yapıyor
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Hava sıcaklıklarının düştüğü Sivas'ta, kış lastiği taktırmak isteyen araç sahipleri lastikçilerin yolunu tutarken, kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak. Lastikçiler, 12 saate kadar uzayan mesai saatleriyle yoğun bir çalışma sergiliyor.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düştüğü Sivas'ta lastikçiler yoğun mesai harcamaya başladı.

Kış şartlarının en ağır geçtiği illerin başında yer alan Sivas'ta hafta sonu için kar yağışı uyarısı geldi. Hava sıcaklıklarının düştüğü ve yüksek kesimlerde ara ara kar yağışının yaşandığı kentte, lastikçiler yoğun mesai harcamaya başladı. Kar yağışı öncesi 1 Aralık'ta denetimlerin başlayacak olmasıyla da kış lastiklerini taktırmak isteyen araç sahipleri, lastikçilerin yolunu tuttu. Lastikçiler, 12 saati aşkın çalışarak araçların lastiklerini değişiyor.

"Mesai saatlerimiz artıyor, günlük 12 saati buluyor"

Bir firmada çalışan Halil Alan, 1 Aralık ve 1 Nisan tarihleri arasında kış lastiği takmanın zorunlu olduğunu ifade ederek, "Kış lastiği zorunluluğu 1 Aralık'tan itibaren başlıyor. Sadece ticari araç diye bir husus yok açıkçası. Kaza gibi durumlarda önce lastiğe bakılıyor. 4 aylık zorunlu süreç başlıyor. 1 Aralık tarihinden itibaren denetimler başlıyor. Mesai saatlerimiz artıyor, günlük 12 saati buluyor diyebilirim. Sabah 8'de başlıyoruz, akşam 11'e kadar sürebiliyor. Müşterilerimiz işlerinden dolayı geç saatlerde geliyor. Bir, iki aylık süreçte yoğun mesai harcıyoruz" dedi.

Kış lastiğinin yol tutuşu için çok önemli olduğuna değinen Alan, "Kış lastiğinde dikkat etmemiz gereken en önemli şey kalite. Önemli olan lastikteki tırtıklar. Kar yağsın veya yağmasın kış lastiği takmak mecburi. Yollarda buzlanma olup kazaya sebebiyet verebiliyor. Zorunluluk 1 Aralık'ta başlıyor ama canınızı ve malınızı düşünüyorsanız o tarihten önce kış lastiği taktırın. Kesinlikle ihmal etmeyin" ifadelerine yer verdi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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