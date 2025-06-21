Sivas'ta Kimliğini Unutan Öğrenciye Motorize Polis Desteği

Sivas'ta bugün gireceği YKS sınavında kimliğini evinde unutan bir öğrencinin yardımına motorize polisler yetişti, evinden kimliği alınan öğrenci son dakika sınava yetiştirildi.

Bugün tüm yurtta 2 milyon 560 bin 640 adayın başvurduğu YKS sınavı, önceki sınavlarla benzer görüntülere sahne oldu. Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde sınava girecek olan M.M.D isimli öğrenci kimliğinin yanında olmadığını fark etti. Öğrencinin yardımına motorize ekipler yetişti. Ekipler adayın beyanı ile kimliğin bulunduğu düşünülen adrese gitti. Kimliğin orada olmadığı anlaşıldı. Kimlik aranırken kimliğin evinde olduğu anlaşıldı. Motosikletli polis memuru önce evden kimliği sonrada öğrenciyi bulunduğu yerden alarak, sınava bir dakika kala sınav salonuna yetiştirmeyi başardı. - SİVAS