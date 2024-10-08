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Sivas'ta Kadınlar Şiddete Karşı Ortak Ses Oldu

Sivas'ta Kadınlar Şiddete Karşı Ortak Ses Oldu
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Sivas'ta bir araya gelen kadın sivil toplum kuruluşları, şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla 'Şiddete Hayır' başlığıyla basın açıklaması yaptı. Konuşmalarında şiddetin eğitim eksikliği ve aile dinamikleri gibi nedenlerle arttığını vurgulayan temsilciler, medya içeriklerinin olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Sivas'ta STK'lar "Şiddete Hayır" demek için bir araya geldi

SİVAS - Sivas'ta bir araya gelen kadın sivil toplum kuruluşları, şiddete karşı toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla "Şiddete Hayır" demek için ortak bir basın açıklaması düzenledi.

Cumhuriyet meydanından STK'lar adına konuşan Esma Yılmaz, etkinliğe katılan tüm sivil toplum kuruluşlarına duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederek, şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı. Şiddetin çocukluk döneminde öğrenilen bir davranış olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Çocuklarımıza insani değerleri öğretirken bir yerde hata yapıyoruz" dedi. Ayrıca, ailelerin çocuklarını şiddet kullanmadan ifade edebilme konusunda eğitmesi gerektiğini belirtti.

Medya ve dijital içeriklerin de şiddetin yayılmasında önemli bir rol oynadığını ifade eden Yılmaz, ebeveynlerin dijital medyanın olumsuz etkilerine karşı daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti. Yılmaz, medya içeriklerinin çocuklar üzerinde oluşturabileceği psikososyal sorunlara karşı ebeveynleri uyardı.

Açıklamanın ardından kadınlar İnönü bulvarında sessiz yürüyüş yaparak programı sonlandırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENNUR ŞAHİN - Yerel

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