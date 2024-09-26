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Sivas'ta İyi Kalpli Otobüs Şoföründen Takdir Totlayan Davranış

Sivas'ta İyi Kalpli Otobüs Şoföründen Takdir Totlayan Davranış
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Sivas'ta özel halk otobüsü şoförü Muhammet Cin, rahatsızlanan kadın yolcusunu hastaneye yetiştirerek örnek bir davranış sergiledi. Daha önce de benzer olaylara yardım eden Cin, iyilik yapmaya devam edeceğini söyledi.

Sivas'ta 2 yılda rahatsızlanan ya da yardıma ihtiyacı olan 7 vatandaşın yardımına koşan özel halk otobüsü şoförü Muhammet Cin, yine rahatsızlanan bir kadını hastaneye yetiştirdi. Davranışı ile takdir toplayan Cin, "İyi niyetli bir insan olduğum için bu tarz olaylar hep bana denk geliyor" dedi.

Sivas'ta özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Muhammet Cin, Yiğitler Mahallesi seferini yaptığı sırada rahatsızlanan kadın yolcuyu fark edince hastaneye götürmek istedi. Hastaneye gitmeyi ilk başta kabul etmeyen kadının durumunun kötüleştiğini gören Cin, güzergahından çıkarak yolcuyu hastaneye yetiştirdi. Daha önce kaza yapan kuryeyi ve kolu kırılan bir çocuğu hastaneye yetiştiren Muhammet Cin, son yaptığı davranışla bir kez daha takdir topladı.

Olayı anlatan otobüs şoförü Muhammet Cin, "Yiğitler seferini yaptığım sırada bir kadın rahatsızlandı Yanında 2 tane çocuk vardı. Kendisine 'Ambulans çağırayım mı?' diye sorduğumda kendisi bu teklifi reddetti. Ben yolda giderken aynadan baktığımda yolcunun tekrar rahatsızlandığını gördüm. Durumu hiç iyi değildi. Bayana 'Siz iyi değilsiniz' dedim ve tekrar hastaneye götürmeyi teklif ettim. Kendisi bu sefer kabul etti. O sırada 112 Acil Çağrı Merkezini aradım. Aracımda hasta olduğunu ve yanında 2 küçük olduğunu söyleyerek, sedye ile aracımı karşılaşmalarını istedim. Hastaneye geldiğimde sağlık personeli otobüsü karşılayıp, hastayı içeri aldılar. Güvenlik görevlileri ise çocukları alarak içeri götürdü" dedi.

"Elimden geldiğince iyilik yapmaya devam edeceğim"

Daha önce de sık sık böyle olaylar yaşadığını anlatan Cin, "İyi niyetli bir insan olduğum için bu tarz olaylar hep bana denk geliyor. Daha öncesinde kolu kırılan bir çocuğu hastaneye götürmüştüm. Yoldan geçerken kuryenin kaza yaptığını görüp hastaneye götürmüştüm. Yaşlı bir teyze evini kaybetmişti, onu evine bırakmıştım. Engelli bir abla ve annesi yanlış otobüse binmişlerdi, benim de vicdanım el vermedi, onlara da yardımcı olmuştum. Ben bu iyiliği elimden geldiğince yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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