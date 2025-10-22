Haberler

Sivas'ta Irmakta Mahsur Kalan Anne Köpek Kurtarıldı

Sivas'ta Yıldız Irmağı'nda mahsur kalan anne köpek, vatandaşların çabalarıyla kurtarıldı ve yavrularına kavuştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arkadaşlarıyla birlikte hafta sonu pikniğe giden Vural Duman, Yıldız Irmağı üzerinde çaresizce bekleyen bir köpeği fark etti. Köpeğin uzun süredir orada mahsur kaldığını anlayan Duman, durumu arkadaşları Yasin Yıldız ve Emre Baygın'a söyledi. İkili, soğuk havaya aldırış etmeden anne köpeği kurtarmak için ırmağın içine girdi. Uzun süren çabaların ardından ırmağın ortasında mahsur kalan anne köpek, güvenli bir şekilde ırmaktan çıkarıldı. Kurtarılan köpek, kısa süre sonra yavrularına kavuştu. Köpeğin kurtarılma anları ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük beğeni toplarken, izleyenlerin yüreklerini ısıttı.

"Vicdanımız el vermedi"

İnsanlık görevini yaptıklarını söyleyen Vural Duman, "Olayın yaşandığı gün arkadaşlarla piknik yapıyorduk. Köpeğin ırmağın içerisinde çaresizliğini görünce vicdanımız hiç el vermedi. Hava da o gün çok soğuktu. Arkadaşlarımız hiç gözünü kırpmadan soğuk suyun içine girdi. Daha sonrasında ise köpeği yavrularına kavuşturdular. Biz de içimiz rahat bir şekilde uyuduk. Kurtarma anlarının videosunu çekmiştik. Videomuz çok ilgi gördü. Biz insanlık görevimizi yaptık" dedi. - SİVAS

