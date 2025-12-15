Zara'da ihtiyaç sahiplerinin veresiye borcu kapatıldı, defter sobada yakıldı

Sivas'ın Zara ilçesinde hayırsever topladığı yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin 100 bin liralık borcunu ödeyip veresiye defterini sobaya attı.

Sivas'ın Zara ilçesinde daha önce mahalle bakkalının veresiye defterindeki borçları kapatarak defteri yakan Umut Toparlak, örnek davranışını bir kez daha tekrarladı. Toparlak, bu kez topladığı yardımlarla yardıma muhtaç vatandaşlara ait 100 bin liralık veresiye borcunu kapattı. Mahalle bakkalındaki toplam veresiye borcun 150 bin lira olduğu öğrenilirken, bunun 50 bin liralık kısmının maddi durumu yerinde olan vatandaşlara ait olduğu ve bu nedenle ödenmediği belirtildi. Yardıma muhtaç ailelere ait 100 bin liralık borç ise hayırseverlerin desteğiyle karşılandı. Borçların ödenmesinin ardından Umut Toparlak, veresiye defterini sobada yakarak ihtiyaç sahiplerinin borç yükünü ortadan kaldırdı. Yaşanan anlamlı anlar vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

"Hiçbir insan borçlu kalmasın, bakkalda veresiyesi olmasın"

Topladığı yardımlar ile 100 bin TL'lik veresiye borcunu kapatan Umut Toparlak, "Bir mahalle bakkalımızın daha veresiye defterini kapattık. Bir hayırsever abimizden rica ettik, kırmadı bizi, geldi kendi gözü ile gördü. Veresiye defterindeki borç 150 bin TL idi. Çocukken ben yoklukla büyüdüm, yokluk gördüm. Annem babam beni bakkala yolladığında veresiye alırdım, bu beni hep çok etkiliyordu. Ben de istiyorum ki hiçbir insan borçlu kalmasın, bakkalda veresiyesi olmasın. Sevdiğim, tanıdığım, maddi durumu iyi olan insanları arıyorum ya da onlar bana ulaşıyorlar. Bu veresiye defteri için bir abiye ulaştım, o bana 100 bin lira getirdi. Ben onu bakkala verdim, veresiye defterini alıp yaktım. Toplam 150 bin lira borç vardı, bu borcun 100 bin lirası yardıma muhtaç insanlara aitti, biz onları kapattık" dedi. - SİVAS