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Sivas'ta Hafızlık Öğrencilerinden Filistin İçin Hatim Programı

Sivas'ta Hafızlık Öğrencilerinden Filistin İçin Hatim Programı
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Sivas'ta Abdulvahhabi Gazi Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursu öğrencileri, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için düzenledikleri hatim programında Kur'an-ı Kerim tilaveti, şiir ve ilahi dinletisi gerçekleştirdi. Program sonunda 19 bin 560 TL yardım toplandı.

Sivas'ta Abdulvahhabi Gazi Yatılı Hafızlık Kız Kur'an Kursunda hafızlık eğitimi gören 30 öğrenci, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için hatim programı düzenledi.

Sivas Ulu Caminde düzenlenen programda öğrenciler Kur'an-ı Kerim tilaveti ile şiir ve ilahi dinletisi gerçekleştirdi.

Kadınlara yönelik yapılan programda Müftülük Vaizi Özlem Altunkaya'nın sohbetinin ardından Kur'an kursu öğreticisi Ayşe Koç okunan hatimlerin duasını yaptı.

Program sonrasında ise Filistin'e gönderilmek üzere hayırsever vatandaşların destekleriyle 19 bin 560 TL yardım toplandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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