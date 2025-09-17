Haberler

Sivas'ta Güvercin Sevdası: Veysel Yazıcı'nın Benzersiz Kümes Yöntemi

Güncelleme:
Sivas'ta 69 yaşındaki Veysel Yazıcı, güvercin besleme tutkusunu sürdürerek, kuşlarını değerine göre kategorilere ayırıyor ve çelik kümesle koruyor. Yazıcı, özel bir tasarım olan kümesin güvenliğini sağlarken, güvercinlerinin fiyatlarının 50 TL'den başlayıp 100 bin TL'ye kadar çıktığını belirtiyor.

Sivas'ta çocuk yaşlarda başlayan güvercin sevdasını sürdüren Veysel Yazıcı, paha biçemediği güvercinleri için çelik kümes yaptırdı. Yazıcı, "Birinci yuvamız Amatör Lig, ikinci yuvamız TFF 1. Lig, üçüncü yuvamız da Süper Lig diye adlandırdım. Banka kasası gibi 15 santimetre uzunluğunda dönerli vidası var" dedi.

Sivas'ta oldukça yaygın olan güvercin besleme kültürü, kentin en eski mahallesi olarak bilinen Yüceyurt Mahallesi'nde de sürdürülüyor. Çavuşbaşı olarak da bilinen mahallede yaşayan 69 yaşındaki Veysel Yazıcı, boş vakitlerini arazisinde güvercinleri ile geçiriyor. Çocuk yaşlarda başlayan güvercin sevdasını sürdüren Yazıcı, güvercinleri kategorilere ayırdı. Güvercinlerini değerine göre kafeslere koyan Yazıcı, yırtıcı hayvanlar ve hırsızlardan korumak için de caydırıcı bir yöntem buldu. Tanesi 100 bin TL'yi bulan ve Süper Lig olarak adlandırdığı güvercinleri için çelik bir kümes yaptıran Veysel Yazıcı, kümesi 15 santimetrelik vida ile kilitliyor.

50 TL'den 100 bin TL'ye kadar kuşlar bulunuyor

Veysel Yazıcı, "Sarı göz, çakır göz, benekli Sivas'ın meşhur kuşlarındandır. Uğraşmak lazım ve çok emek isteyen bir iş. Her evden böyle kuşlar çıkmaz. Uçan kuşlar pahalıdır ama dostlarımıza da hediye edilebilir. Fiyatları 50 liradan başlar, 100 bin liraya kadar çıkar. 30 yıldan beri beslediğimiz kuşlarımız var. En iyi kuşlarımız 15-16 yaşlarında olanlardır" dedi.

Kuşları liglere göre ayırıyor

Kuşları korumak için yaptırdığı kasayı anlatan Yazıcı, "Kilitli ve vidalı açılmayacak bir kasa. Banka kasası gibi 15 santimetre uzunluğunda dönerli vidası var. Birinci yuvamızı Amatör Lig, ikinci yuvamızı TFF 1. Lig, üçüncü yuvamızı da Süper Lig diye adlandırdım. Yavruların yeri ayrı, ilk döneğe çıkan kuşların yeri ayrı, yavru aldığımız ve yaşlı kuşların yeri ayrıdır" ifadelerini kullandı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
