Sivas'ta Gelinlikçilik Yapan Abak: "Kiralık Ücretlerimiz 10 Bin TL ile 17 Bin TL Arasında Değişiyor.  Geçen Yıl Biz, 8-9 Bin TL'ye Kiralıyorduk" - Haberler

Sivas'ta gelinlikçilik yapan Mehtap Abak, dolar kurunun artmasıyla gelinlik fiyatlarının yükseldiğini bu yüzden bazı ürünlerin satışlarını durdurduklarını söyledi. Abak, "Kiralık ücretlerimiz 10 bin TL ile 17 bin TL arasında değişiyor. Satışlarımız, kira fiyatının üzerine artı üç bin lira koyarak satış yapıyoruz. Geçen yıl biz, 8-9 bin TL'ye kiralıyorduk. Bu sene başlangıç fiyatımız, aslında dolara baktığımızda üzerine çok koyamadık" dedi.

Sivas'ta yaklaşık 12 yıldır gelinlik sektöründe hizmet veren Mehtap Abak, artan dolar kurunun gelinlik fiyatlarını da etkilediğini söyledi. Abak, şöyle konuştu:

"Kira ve satış olarak iki şekilde hizmet veriyoruz. Kiralık ücretlerimiz 10 bin TL ile 17 bin TL arasında değişiyor. Satışlarımız, kira fiyatının üzerine artı üç bin lira koyarak satış yapıyoruz. Geçen yıl biz, 8-9 bin TL'ye kiralıyorduk. Bu sene başlangıç fiyatımız, aslında dolara baktığımızda üzerine çok koyamadık. Kar marjımızdan kıstık. İnsanlar talep ediyor, ama yeterli bütçeye sahip olamadıklarından dolayı, doların bize yansıttığı fiyat farkını biz müşterilerimize yansıtamadık.

Ürünlerimizi aldığımız zaman, dolar kuru üzerinden alıyoruz. Ama kendi memleketimize geldiğimizde TL üzerinden satıyoruz. Çünkü ürünlerin üzerindeki tül, dantel, boncuk işlemeleri tamamen dolar kuru üzerinden alınıyor. Biz burada 25 bin TL de desek, satış yapamadıktan sonra bir esprisi yok. Kendi karımızdan kıstık ama seneye muhtemelen minimum 15 ve 25 bin TL olarak kiralarımız başlayacak.

Bu sene doların artışından dolayı bazı ürünlerimizin alışını da satışını da durdurduk. Kaftan ve renkli gruplarda artık satış yapmıyoruz. Yüksek fiyatlara da olsa satış yapamıyoruz çünkü seneye bu fiyatlar üzerinden almamız mümkün değil. Artık piyasada ucuza hiçbir şey yok."