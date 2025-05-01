Sivas'ta Filistin Temalı Program Düzenlendi

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü ile hayata geçirilen Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) kapsamında Sivas'ta, lise öğrencilerine yönelik "Filistin" temalı program düzenlendi.

Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesinde Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören Filistinli Öğrenciler Derneği üyesi öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen program duygu dolu anlara sahne oldu. Programa okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Filistinli öğrenciler programda Filistin'in işgali, bugüne kadar yaşananlar, İsrail'in işlediği savaş suçları, insanlık dışı saldırılar, Gazze'deki abluka ve Filistin halkının yaşadığı zulmü kendi yaşadıkları olaylardan kesitlerle lise öğrencilerine anlattı. - SİVAS