Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

İşçilerle bir araya geldi! Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
DİSK Genel Başkanı Çerkezoğlu: Taksim yasağından vazgeçin, bu barikatları kaldırın

Taksim Anıtı'na çelenk bırakan DİSK'in bir çağrısı var
9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı iddiası! Soruşturma başlatıldı

9 yaşındaki çocuk devlet hastanesinde cinsel istismara uğradı

Sivas'ta Filistin Temalı Program Düzenlendi

Sivas'ta Filistin Temalı Program Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı işbirliğiyle hayata geçirilen ÇEDES projesi kapsamında Sivas'ta lise öğrencilerine yönelik 'Filistin' temalı bir program düzenlendi. Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören Filistinli öğrenciler, Filistin'in tarihi ve güncel durumunu anlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan işbirliği protokolü ile hayata geçirilen Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi (ÇEDES) kapsamında Sivas'ta, lise öğrencilerine yönelik "Filistin" temalı program düzenlendi.

Sivas Anadolu İmam Hatip Lisesinde Cumhuriyet Üniversitesinde eğitim gören Filistinli Öğrenciler Derneği üyesi öğrencilerin katılımı ile gerçekleştirilen program duygu dolu anlara sahne oldu. Programa okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Filistinli öğrenciler programda Filistin'in işgali, bugüne kadar yaşananlar, İsrail'in işlediği savaş suçları, insanlık dışı saldırılar, Gazze'deki abluka ve Filistin halkının yaşadığı zulmü kendi yaşadıkları olaylardan kesitlerle lise öğrencilerine anlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.