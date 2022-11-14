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Sivas'ta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

Yerel Haberler

Sivas'ta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştüSİVAS Sivas'ta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Sivas'ta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü

SİVAS Sivas'ta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.

Sivas'ta sabah saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü. Sıcaklığın düşmesi ile beraber etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sis nedeniyle göz gözü görmeyen cadde ve sokaklarda sürücülerse zor anlar yaşadı.

"Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü"

Sürücü Rıza Şahin, sisten dolayı sürücülerin yaşadığı sorunlardan bahsederek, "Sis çok, camlarımız hep buğulu. Soğuklatan dolayı camlarımızdaki buhar gitmiyor. Görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü. Sivas'a kış geldi. Sürücüler zorluk çekiyor, önünü göremiyorsun, görüş mesafesi yok" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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